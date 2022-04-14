  • 28°C
香港時間 : 2022414日 (週四) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤遇上撞樣小演員　親身演繹肥仔係潛力股故事

娛樂 16:44 2022/04/14

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

姜濤與扮演自己的小演員合照。

MIRROR成員姜濤時隔一年，近日再拍保險廣告，姜濤繼續化身「二叔」宣傳財富增值產品，親身演譯「每一個肥仔其實都係一個潛力股」的故事，以反映此產品增長潛力的概念。

劇情講述芭蕾舞爸爸的女兒有一天發現一張童年照，由於該照片中的男孩與芭蕾舞爸爸體型近似，令女兒誤以為該照片中人為自己的爸爸。
這時，「二叔」姜濤出現表示照片屬於自己，並分享他兒時如何憑著芭蕾舞爸爸的鼓勵去追尋夢想，透過努力練習歌舞及保持體態，最終在歌唱比賽中發揮潛能，成為歌手的故事。

肥仔小演員。

這次廣告拍攝讓姜濤重遇芭蕾舞爸爸及「姪女」，姜濤驚嘆廣告中的「姪女」在短短一年已經長大不少。姜濤表示: 「很高興可以在一年後重遇我在滙豐保險的家人，看著小孩子長大才驚覺時間飛逝，更加提醒我們要把握時間，與家人多點相處，並為照顧他們的生活做好準備。」

姜濤續說: 「想不到今次能找到一個與我童年如此相似的小演員，感覺非常奇妙，這次有份參與廣告的構思，分享部份個人的經歷。其中最難忘有一幕是重演我參與歌唱比賽的過程，無論在服裝造型以至場景，好像再次身歷其境一樣，在踏上舞台那刻仍然感到緊張。我很喜歡今次的廣告理念，人生道路上只要找到合適的夥伴，人人都可以成為潛力股，達到自己設下的目標。」

最新影片：潘燦良周家怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜B兒童節貼《造星》舊照　呼籲「姜濤誕」應援集資轉助有需要人士
11:24 2022/04/05
【MIRROR成員】姜B兒童節貼《造星》舊照　呼籲「姜濤誕」應援集資轉助有需要人士
【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber　跟教主常講心事姜濤車上最百厭
12:22 2022/04/08
【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber　跟教主常講心事姜濤車上最百厭
【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】
16:46 2022/04/13
【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜B兒童節貼《造星》舊照　呼籲「姜濤誕」應援集資轉助有需要人士
11:24 2022/04/05
【MIRROR成員】姜B兒童節貼《造星》舊照　呼籲「姜濤誕」應援集資轉助有需要人士
【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber　跟教主常講心事姜濤車上最百厭
12:22 2022/04/08
【MIRROR經理人】花姐40歲才學車曾揸Uber　跟教主常講心事姜濤車上最百厭
【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】
16:46 2022/04/13
【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】
姜濤 Mirror 演員 歌手

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
今日 11:27
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
今日 09:14
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因
今日 10:54
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因