【教師判囚】涉邀15歲女生到住所獻初夜　已婚教師就非禮等7罪判囚27個月

▲ 涉案教師今於區域法院被判監27個月。（資料圖片）

35歲已婚男教師藉看電視邀請15歲女學生到其住所，其間多次親吻及撫摸女生，並要求女生「交出初夜」，女生最終在半推半就下就範，事後社工揭發事件。涉案教師早前經審訊後被裁定6項非禮罪及1項非法性交罪罪成，今（14日）於區域法院被判監27個月。法官判刑時指，被告處心積慮與事主發生性行為，非一時衝動而犯案。代表律師引述被告妻子求情信指，被告是她生命中不可或缺的人，認定被告終生伴侶。

被告L.H.M.（35歲，中學教師），被控6項猥褻侵犯罪，以及1項與16歲以下女童非法性交罪，被告否認所有控罪。

代表律師求情時指，感化官指被告後悔未有好好做1個老師，以及疏遠與事主X的距離，被還押對被告來說，已是上了寶貴的一課。

代表律師引述被告親撰的求情信指，妻子於事發後對他不離不棄，感情更上一層樓。被告妻子的求情信提及，被告是她生命中不可或缺的人，認定被告是她的終生伴侶。

法官判刑時引述X的創傷報告指，X患有創傷後遺症及抑鬱症，並萌自殺念頭，但復課後已有好轉。惟案件開審後X再勾起案發記憶，情況再度惡化，需接受長期心理治療。

法官指出，被告在6項非禮罪中，均是待妻子不在家時，邀請X到家中後發生。被告妻子在疫情時已在家工作，可見被告看準妻子不在家時犯案，明顯是有預謀下犯案。

法官又指，被告與X年紀相差20年，更利用老師身份犯案，違反學校和學生對他的信任。被告於2019年12月對X表現關心，以致X被打動，兩人關係於翌年6至9月升溫，被告於10月終如願與X發生性關係。

法官續指，被告案發時已婚，卻選擇與學生發生性行為，可見被告處心積慮與X發生性行為，非一時衝動而犯案，就各項判被告共入獄27個月。

案情指，被告在2020年6月至9月期間，曾6度邀請X到其住所看電視及玩遊戲機，起初被告僅在離開時擁抱X，及後被告將行為升級，並開始撫摸X的雙腿、腰部及臀部，並親吻X。

被告於10月12日放學後與X出席學生會會議時，在桌底觸摸X。會議完畢後，被告邀請X到其住所，被告親吻及觸摸X，又說想要X的初夜，最終與X發生性交，其間沒有使用安全套，事件最終被社工揭發。

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記者：梁錦麟