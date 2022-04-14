【特首選舉】李家超與譚耀宗今再到選舉事務處補交提名資料　預告之後或有更多實體訪問活動

▲ 李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，李家超的競選工程正積極進行中，競選辦正安排不同拜訪及探訪活動，本月21日限聚令放寬後，可以有更多實地訪問活動，或舉辦較大型的聚會。

他又提及，由於特首林鄭月娥早前已表明候選人想獲得豁免可向特首辦查詢，競選辦會跟進及嘗試申請，「但我們有時發覺，雖然是說可以申請，但有時遇到實質申請的時候都會上有些問題要解決，都有些手續要解決」。譚耀宗強調，李家超很小心按照政府防疫規定做做事，亦不希望其競選工程影響疫情。

譚耀宗中午陪同李家超前往位於中環的選舉主任辦事處，譚耀宗及後見傳媒表示，昨日提交的提名表格資料有需要修改，其中6張是身份證號碼寫得不清楚；另有一份因為使用了舊表格；另有一位提名人競選辦早前未能確認其身份，今日知悉後向競選辦補交資料。現時獲得的提名票的總數仍是786章，並無變化。

他說，競選辦團隊收取提名表格時，只憑手頭資料，未能確定該名人士是否選委。譚耀宗承認團隊處理問題上不夠小心，後來發現後，已作出跟進。

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記者：陳葆琳