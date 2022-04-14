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【交還佛堂】佛堂被霸佔作骨灰龕場　要求佔用者交還物業獲判勝訴

社會 16:59 2022/04/14

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佛堂早前入稟要求佔用者交回佛堂，案件早前移師東區裁判法院審理。（資料圖片）

位於西貢的佛堂「慈蔭精舍」於2019年入稟區域法院，指佛堂遭人違法霸佔作骨灰龕場，及舉辦觀音開庫活動謀利。佛堂代表多次要求對方離開不果，佛堂早前入稟區域法院申請禁制令，要求佔用者交還佛堂及不得入內，並須拆除佛堂內的骨灰龕構建物。案件經審訊後，暫委法官今（14日）頒下判詞，裁定原告勝訴，頒令答辯人須交還佛堂，兼須付訟費。

原告慈蔭佛堂有限公司，答辯人為余力維、江凱嵐、獲授權而佔用慈蔭精舍的人，以及順裕房地產發展有限公司。答辯人於審訊時並無律師代表，並曾去信法庭表示身處馬來西亞，因疫情問題未能回港，要求押後審訊，暫委法官考慮後決定繼續審訊。

暫委法官於判詞指，原告一方稱於2017年11月成為土地牌照持有人，希望透過禁制令禁止答辯人進入佛堂。

答辯一方稱於2010年與原告達成口頭及書面協議，口頭協議部分指原告允許答辯人佔用佛堂，並須就土地及建築進行維修保養。暫委法官續指，答辯人未能證明有有關口頭協議，故只接納雙方的書面協議。

暫委法官指書面協議只列明原告將佛堂交予順裕等人管理，但未有列明容許他們佔用佛堂，或作出違反地契的行為，遂裁定原告勝訴，頒令答辯人須交還佛堂，並禁止答辯人進入及佔用佛堂，答辯人須支付訟費。

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記者：梁錦麟

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