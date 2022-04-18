【食安新焦點】疫情至今10個冷藏食品檢出新冠病毒　食安中心2大措施堵截有問題食物

食物安全中心（食安中心）一直致力確保本港的食物安全。於疫情期間，除了恆常保障食物安全的工作外，食安中心亦在進口層面採取多項措施，以減低新冠病毒透過進口冷藏食品傳入的風險。另外，為了配合內地鮮活食物供港暢順，食安中心亦迅速作出應變配合，積極支援開闢進口鮮活食物的新途徑，讓市民可以享用充足而安全的食物。

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進口層面採取多項措施以減低新冠病毒傳入本港風險

自2020年起，食安中心持續在進口層面，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及在進口商的凍房，抽取來自不同國家或地區進入本港的各類冷藏食品及其包裝，並進行新冠病毒檢測。截至2022年4月8日，食安中心已抽驗超過30,000個來自61個國家或地區的相關樣本，主要是肉類及海產。除了10個樣本對病毒檢測結果呈陽性外，其餘化驗結果全部為陰性。

就樣本呈陽性的個案，食環署及衞生署衞生防護中心迅速對涉事商戶及地點展開調查，以找出曾經接觸有關產品的人進行流行病學評估，及安排有需要人士進行檢疫或接受強制檢測，並且對涉事地點進行清潔及消毒。為了密切監察及減低新冠病毒透過進口冷藏食品傳入的風險，食安中心亦會加強抽取有關進口地的相關冷藏食品及其包裝樣本進行病毒檢測，所有同一批次的進口食品，需要在抽檢結果全部呈陰性後，才會獲放行。

拓展水路鐵路運輸配合內地食物供港暢順

在疫情期間，保障本港有充足的食品供應是抗疫工作重要的一環。食安中心積極配合運輸及房屋局牽頭的「內地供港物資供應工作小組」工作，全力支援開闢從水路進口新鮮食物的新途徑，以配合內地鮮活食物供港暢順。

為了檢查以及清關程序可以在穩健順暢的情況下進行，食安中心迅速新增了以下5個臨時食物檢測點，包括新油麻地公眾貨物裝卸區、葵涌海關大樓、長沙灣副食品批發市場、香港國際貨櫃碼頭／葵青貨櫃碼頭及現代貨箱碼頭有限公司／葵青貨櫃碼頭。此外，食安中心亦成立專責特遣隊，即場進行清關及抽樣檢測。

食安中心除了設立24小時熱線（2708 9591）以供業界查詢有關安排外，亦製備單張及網頁介紹相關進口程序。進口商亦可以透過「食物貿易商入門網站」，在網上提交抵港報告及處理相關食物放行的事項。

現時內地供港的鮮活食品供應穩定。除了拓展水路運輸之外，鐵路運載供港物資亦已經於3月2日正式開通。雖然目前以運載防疫抗疫物資為主，但食安中心已經準備就緒，在羅湖鐵路貨場設立臨時食物管制辦事處。如需以鐵路運載新鮮食物到港，食安中心可迅速配合，完善陸路運輸的安排。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。