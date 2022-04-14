【第五波疫情】林鄭月娥、陳肇始接種第4劑科興疫苗　呼籲年滿60歲人士適時打第4針

▲ 行政長官林鄭月娥（左）今日在香港中央圖書館社區疫苗接種中心，接種第4劑科興新冠疫苗。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始，今日在香港中央圖書館社區疫苗接種中心，接種第4劑科興新冠疫苗。林鄭月娥呼籲，已接種3劑新冠疫苗的60歲或以上人士，適時接種第4劑疫苗。

林鄭月娥在接種疫苗後，與陳肇始、公務員事務局局長聶德權，視察疫苗接種中心運作，感謝醫護和工作人員悉心為市民提供接種服務；並與前來接種疫苗的市民交談，欣悉他們響應政府呼籲適時接種疫苗。

林鄭月娥說：「現時接種了第1劑疫苗的3至11歲群組和70歲或以上人士的比率，分別只為6成多和7成多，遠低於其他年齡組別。政府在過去一段時間已加大力度，重點推動『一長一幼』盡早接種疫苗，減少他們感染後需住院、出現嚴重併發症，甚或死亡的風險。」



她續指：「疫苗所提供的保護效能有可能隨時間而減少，我呼籲已接種三劑新冠疫苗的60歲或以上人士適時接種第四劑疫苗；尚未接種疫苗的市民應立即行動；已接種疫苗的市民則應按時接種第二劑或第三劑疫苗。」

另外，一連多天的復活節假期在明日開始，林鄭月娥呼籲市民切勿鬆懈，在假日期間應嚴守社交距離措施，減少不必要外出，避免群組聚集，繼續與政府攜手並肩穩控疫情。

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責任編輯：胡偉明