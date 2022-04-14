【4.21好去處】昂坪纜車4.21恢復服務　官網推低至半價限時優惠【附詳情】

▲ 昂坪纜車將於4月21日早上10時恢復服務。(昂坪 360提供圖片)

港府今日（14日）宣布，將於本月21日放寬社交距離措施，不少處所都可以重開。昂坪360亦宣布，昂坪纜車將於4月21日早上10時恢復服務，而昂坪市集的室內景點，包括纜車探知館及360動感影院亦將會重新開放。

▲ (昂坪 360 官網圖片)

為迎接佛誕及配合寶蓮禪寺重開，昂坪360與寶蓮禪寺合作，推出「官網限時 - 祈願開運優惠」。市民可於即日起至5月10日期間，於昂坪 360 官網預訂來回標準車廂纜車門票，尊享低至半價優惠。成人及長者門票優惠價只需118元，而小童門票優惠價55元，已在官網購票的成人及長者，更可憑電子門票，於東涌或昂坪纜車站售票處，免費換領價值港幣20元正的寶蓮禪寺小食券一張，而小童則可獲贈幸運風車乙個。門票有效期為今年4月21日至8月31日，優惠數量有限，先到先得，售完即止。

▲ (昂坪 360 提供圖片)

此外，昂坪 360 將於今年5月11日至23日，配合歐洲纜索專家進行定期年度系統檢查，纜車服務在該段期間將暫停開放，而昂坪市集及室內景點將照常開放。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩