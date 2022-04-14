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【管制塑膠】綠色和平指逾半市民支持全面走塑　冀當局訂立減廢目標及時間表

社會 17:57 2022/04/14

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（資料圖片）

可持續發展委員會今日（14日）就管制即棄塑膠公眾參與發表報告，提出24項建議，包括將現行塑膠購物袋收費計劃，調高至1元或2元。綠色和平今日表示，當局應訂立具前瞻性的目標，務求2030年可重用容器涵蓋50%市場產品，並為各類即棄垃圾定下相關的減廢目標及時間表。

綠色和指，報告未有列明各類即棄塑膠的管制方向及時間表，減塑目標只會淪為空談，促請當局率先在三年內，優先立法禁止或加強規管最多市民同意管制的「其他即棄塑膠製品」的三大類即棄塑膠，包括零售即棄膠餐具、膠袋及膠樽，並建議當局加大力度投資可重用系統，推動業界從源頭減塑。

綠色和平項目主任譚穎琳指出，有逾一半回應者支持全面禁止或以規管措施管制多項即棄塑膠，反映社會各界走塑已準備就緒。環境局應以立法禁止或規管為方向。

組織又指，促請環境局配合今年「管制即棄膠餐具計劃」展開立法程序，考慮一併在2025年禁止零售即棄膠餐具，應制定清晰指引，禁止所有含有塑膠的可降解或其他物料的產品，避免治標不治本。

綠色和平提醒，收費政策必需配合收緊轄免範圍，《報告》僅建議超市進行短期措施派發平口袋，如將責任外判，無法有效減少膠袋棄置量。

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責任編輯：余思嵐

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