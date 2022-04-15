【兒童確診】日本研究幼兒確診現熱痙攣增多　Omicron患者比Delta高3倍憂影響腦部

▲ 日本研究顯示，Omicron幼兒確診者出現熱痙攣較中Delta者多。

新冠肺炎肆虐全球，更出現不同的病毒株，近期本港確診個案主要是Omicron病毒。近日，有日本醫生指出Omicron變異株盛行後，兒童染疫後出現熱痙攣的症狀增加，相較感染Delta的幼兒患者高3倍，就此，有兒科醫生擔憂會影響確診孩子的腦部發展。

幼兒確診出現熱痙攣增多

日本國立病院機構三重病院院長谷口清州，近日接受名古屋電視台訪問，提及Omicron變異株盛行後，確診兒童出現發燒的情況上升，熱痙攣的發生率增加。熱痙攣是指小兒發燒抽筋，又稱為「發熱性痙攣」和「小兒急驚風」。

訪問中指出，出現熱痙攣者主要在6個月大至5歲之間，兒童高燒至38度以上，並出現意識障礙和抽筋痙攣的現象。

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Omicron患者有熱痙攣比Delta高3倍

影片中有對比圖表，根據日本小兒科學會的數據，在Omicron株流行期，日本當地1至4歲的幼童確診後，熱痙攣的發生率為9.4％；而Delta株流行時，幼童確診者有熱痙攣的發生率為3％，前者多出3倍多。在5至11歲確診兒童中，中Omicron者就有3.5%出現熱痙攣，中Delta者出現熱痙攣是0%。

▲ 在Omicron流行期，1至4歲幼童確診後，熱痙攣的發生率為9.4％。（YouTube影片截圖）

谷口清州醫生指出，熱痙攣發生的比率提升，令許多兒科醫生擔憂Omicron此變異株會對染疫孩子的腦部帶來影響。

除了熱痙攣之外，5至11歲確診兒童「發燒」的發生率，也從Delta時的48.7%增至81.3%；「喉嚨痛」從13%增加到24.2%、「噁心嘔吐」由6.1%增加為14.5%。家長要多留意染疫孩子的徵狀。

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小兒發燒抽筋處理法

兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問指出，小兒發燒抽筋即是熱痙攣，常在6歲以下的孩子身上出現。典型的過程是，孩子突然發高燒或高燒不落時，突然不省人事，而且四肢收緊抽搐、雙眼可能反白、口吐白沫、或失禁，過程由幾十秒至幾分鐘。自然停止後，孩子會進入睡眠狀態，彷如酒醉一樣。之後，就會慢慢甦醒。

當下，在旁的爸媽要好好保護孩子，張傑指出讓孩子平放、面部向一側；不可塞東西到孩子口中；不可嘗試拉直手腳；不用人工呼吸；不用去喚醒或拍醒孩子，靜待孩子的抽搐自然完結甦醒。還有，父母要留意細節，以便告訴醫生作診斷和治療，包括手腳的抽搐是否對稱、眼睛的反應如何、是否真的不省人事、有否失禁及真正抽搐的時間。

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責任編輯︰王明芳