【著數優惠】昂坪纜車重新開放限時半價優惠 成人門票$118兼送$20寶蓮禪寺小食券

▲ 昂坪纜車恢復服務，成人可享$118 優惠價買門票。（圖片由昂坪提供）

為配合政府最新宣布的防疫措施，昂坪纜車將於2022 年4月21日早上10時恢復服務。昂坪市集的室內景點，包括纜車探知館及 360 動感影院將重新開放，官網還有限時優惠低至半價成人可$118來回纜車門票！

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昂坪指為確保客人享受一個安全、潔凈及舒適的纜車旅程，已為纜車車廂及相關設施進行深層消毒工作，包括每組乘客下車後，清潔人員會立即以 1:99 漂白水清潔車廂等，讓大家安心乘搭纜車。

官網限時半價優惠 兼送$20寶蓮禪寺小食券

花燈既是民間藝術，傳統代表祝福祈願。昂坪市集特設色彩繽紛的花燈打卡位。為迎接佛誕及配合寶蓮禪寺重開，昂坪360與寶蓮禪寺合作，推出「官網限時 - 祈願開運優惠」。客人可於即日起至5月10日期間，於昂坪 360官網預訂來回標準車廂纜車門票，可享低至半價優惠。

▲ （圖片由昂坪提供）

成人及長者門票優惠價只需$118，小童門票優惠價$55，已在官網購票的成人及長者，可憑電子門票，於東涌或昂坪纜車站售票處，免費換領寶蓮禪寺小食券一張（價值港幣 20 元正），小童則可獲贈幸運風車乙個！門票有效期為2022年4月21日至8月31日。

詳情可按此查詢。

此外，昂坪 360 將於 2022 年 5 月 11 日至 23 日，配合歐洲纜索專家進行定期年度系統檢查，纜車服務在該段期間將暫停開放，而昂坪市集及室內景點將照常開放。

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責任編緝：蕭雅文