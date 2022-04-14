【春天湯水】春天易病易疲勞 中醫推介湯水健脾化濕護膚去水腫
保健美顏 18:55 2022/04/14
春天天氣時晴時雨，容易令人生病、疲累。註冊中醫師許懿清在其facebook專頁分享一款湯水，有助護膚抗濕，益氣增體力，並減少染病的機會。
淮山粟米瘦肉湯
功效：
- 健脾化濕、利尿清熱、去水腫。
- 補腎養脾胃，有助維護皮膚的新陳代謝，也可改善膚色暗啞及泛黃等問題。
材料：
- 生曬淮山 1両／新鮮淮山 2両
- 薏米 5錢
- 扁豆 1両
- 芡實 1両
- 粟米 3條
- 瘦肉 1斤
- 陳皮 1小塊
- 薑 3片
做法：
- 1. 全部材料洗淨。瘦肉汆水；粟米去衣留鬚，洗淨、切件；陳皮浸軟，刮去內瓤。
- 2. 在煲內加入2500毫升水，全部材料用大火煮滾後，改用文火煮1.5小時，加鹽調味即可。
服法：每周可飲用1至2次。
注意事項：
- 此湯性質很溫和，一般人也適合飲用。
- 但有外感、生病，或對以上材料敏感則不宜飲用。
- 若身體有特殊情況，宜先詢問醫生意見。
內容獲「許懿清中醫師」授權轉載
最新影片推介：
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃泳欣