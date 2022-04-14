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【春天湯水】春天易病易疲勞　中醫推介湯水健脾化濕護膚去水腫

保健美顏 18:55 2022/04/14

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中醫推介春天飲用淮山粟米瘦肉湯，性質溫和，適合大部份人。

春天天氣時晴時雨，容易令人生病、疲累。註冊中醫師許懿清在其facebook專頁分享一款湯水，有助護膚抗濕，益氣增體力，並減少染病的機會。

淮山粟米瘦肉湯

功效：

  • 健脾化濕、利尿清熱、去水腫。
  • 補腎養脾胃，有助維護皮膚的新陳代謝，也可改善膚色暗啞及泛黃等問題。

材料：

  • 生曬淮山 1両／新鮮淮山 2両
  • 薏米 5錢
  • 扁豆 1両
  • 芡實 1両
  • 粟米 3條
  • 瘦肉 1斤
  • 陳皮 1小塊
  • 薑 3片

做法：

  • 1. 全部材料洗淨。瘦肉汆水；粟米去衣留鬚，洗淨、切件；陳皮浸軟，刮去內瓤。
  • 2. 在煲內加入2500毫升水，全部材料用大火煮滾後，改用文火煮1.5小時，加鹽調味即可。

服法：每周可飲用1至2次。

注意事項：

  • 此湯性質很溫和，一般人也適合飲用。
  • 但有外感、生病，或對以上材料敏感則不宜飲用。
  • 若身體有特殊情況，宜先詢問醫生意見。

內容獲「許懿清中醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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