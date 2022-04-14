【改過自新】中學抽煙飲酒打架險被踢出校　男生獲母親支持日讀6小時考獲律師資格

▲ 謝懷寬完成實習後，就正式成為律師。

台灣國立高雄大學財經法律學系碩士生謝懷寬，擁有台灣原住民排灣族血統，因而輪廓分明，剪平頭裝的他，從小就開始接觸跆拳道，生得高大威猛，是一名不羈的帥哥。現在已經考獲律師資格的他，原來高中時期非常頑皮，因抽煙飲酒打架而差點面臨退學，但在家人支持下，終於改過自新並考上國立高雄大學財經法律學系，並一路讀到碩士班，今年3月順利通過考核，獲得律師資格。他笑稱，「既已享受過大山大水，更能靜下心思考往後人生」。

最新影片推介:



謝懷寬母親為職業軍人，轉任教官後到高中、大學服務，因謝懷寬在校時期經常闖禍，謝母每次接到電話來不及換下軍服就要趕到學校賠不是、了解狀況。但母親從來沒有責備他，總是在他背後默默支持他每個決定，只是僅提醒他對自己人生負責，不可傷害別人，後來謝懷寬想讀法律系，家人也十分支持。

他表示，從小跟著母親在北部成長、接觸跆拳道一路練武、出賽，中學時期更是被操到懷疑人生，除非重傷才能休息，但在中三時自知資質極限想轉換人生目標，考上高中教練才同意退出跆拳道。脫離跆拳道館斯巴達式教育，謝懷寬不到一年就被學校記三大過，在母親向校方求情下才順利讀完高中課程。

升了大學的謝懷寬大一、大二期間只顧玩樂，也當過外賣員，盡情揮灑大學生活。他自嘲自己是非典型法律人，到大三準備考律師試時才靜下心來溫書，在網上找尋讀書方法，也請教學長姐，擬出「碼表讀書法」，自我要求每日讀書4至6小時，只有靜下心溫書才列入計時；若喝水、吃飯、上廁所、崩潰、討論等就暫停。

謝懷寬2020年第1次報考「專門職業及技術人員高等考試律師考試」失敗，重新擬定策略再戰，今年3月放榜順利通過第2試，接下來要再參加共6個月的「律師職前訓練」，就能成為合格執業律師。

謝懷寬近期受邀與高雄大學學弟妹分享讀書心得，他務實觀念要務實。如何擬定讀書方法且貫徹執行才是關鍵，鼓勵多向學長姐請教，從中找出適合自己的讀書方法，為了前途，就要忍受孤獨，學習取捨人生旅途的風景。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳