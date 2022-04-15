【反起跑線聯盟】靠演戲戰勝驚恐症　張敬仁曾反鎖瞓浴室：個心像穿了個洞

▲ 張敬仁自爆患驚恐症，慶幸遇上《反起跑線聯盟》角色走出陰霾。

靚女演員張敬仁（Kendy）早前在ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾演的Miss Cheung，網民大讚演得溫柔自然，跟現實的幼稚園老師一樣。

這部劇集對入行9年的她意義重大，不但調整心態變得正面，更形容角色「救了她一命」。日前她接受TOPick專訪，自爆曾一度患上驚恐症，試過躲進浴室睡了一整夜，有次更嚴重到呼吸困難以為自己「就嚟死」！

她憶述約4、5年前拍攝懸疑驚慄劇《詭探前傳》及靈探節目，情緒受到陰暗氛圍影響：「初時以為怕曬，所以關閉全屋的窗簾。後來每天醒來都在哭，個心像穿了一個洞...有次工作後回家抖唔到氣，call了白車入院，卻檢查不到問題。然後就知道心理出了警號，上網搜尋後發現是panic attack（驚恐症）。」

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▲ Kendy自揭患上驚恐症的經歷。（黃建輝攝）

反鎖瞓浴室

Kendy形容情緒問題比起真實病痛更辛苦，常被低落氛圍罩住。當時跟男友出國旅行散心，有一晚嚴重到反鎖自己在浴室：「因為浴室是白色的，讓我感覺像在醫院，有一點安全感。結果在這裡睡了一夜...」

她表示從沒看過醫生，一來不想有服藥後的副作用，二來希望靠自己戰勝病魔。這幾年間靠看書和冥想的習慣，漸漸遠離情緒問題：「每早會播一小時冥想音樂，運動也很有幫助，而且我亦愛上了園藝治療，行公園、接觸大自然令心情變得好。」

《反起跑線聯盟》走出陰霾

直到遇上《反起跑線聯盟》中的小演員，將Kendy走出負面世界，她說：「這個角色救了我一命！之前徘徊在負能量狀態，兩個月拍攝對住小朋友，我投入了開心老師的氛圍。演員就是這麼有趣，角色能影響真實的自己。」

面對「鍵盤戰士」的負評，她自認歷年未夠仍會很上心，曾向前輩強尼及李炘頤（Alina）取經驗：「問他們如何看待負評，他們直言需要自己調整心理，如在表現上的善意意見，會自我反省。但若一些未有了解事情，而去作出評論的，就叫我不要太上心。」

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隨時閃婚做媽媽

Kendy拍拖9年的圈外男友，不僅未有限制其演藝事業，更百分之百地支持她。「他很贊成我有事業，有問他可會被我波動的情緒嚇怕。慶幸他不是圈內人，情緒較穩定，而且其為人正面樂觀，讓我有安全感。」她笑言拍拖多年，對方早已習慣。二人的拍拖活動，不時留家唱K及看電影，紓壓情緒。

現年35歲、屬於輕熟女的Kendy，揚言劇集拍畢後有想生小孩的想法，暗示隨時閃婚做媽媽：「男友很想生小朋友，其實我一直沒想過這方面，但現在心態有改變，可以考慮，至於何時則未有計劃。」還透露家人近年開始催婚，她亦不會避忌，有好消息一定會公布。

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「民間港姐」出身

Kendy在美國University of Wisconsin–Madison分校修讀會計及金融系，畢業後在當地任職投資銀行分析員1年半。從小對演戲感濃厚興趣的她，毅然放棄高薪厚職，返港參選2013年香港小姐競選，最後以大熱姿態落選，獲網民封為「民間港姐」。

提到她曾在節目中表示「唔明白點解當年做出咁嘅決定」，她為這一話澄清：「我沒有後悔，只是回望當年，竟然有這股衝勁，選港姐後也未試過影泳裝相，哈哈。」雖然選美只是一個途徑入行，但對她而言絕對是一個寶貴的經歷：「參選過程是經驗，選後才是演藝生涯真正開始。要為自己想清楚，究竟入電視台還是見識廣闊世界呢？我想嘗試舞台劇和拍電影，最後決定外闖。」

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服飾：Bashparis

化妝：Moon Wong@ArtemisIG.HK

髮型：King @ Toni & Guy

記者：馮雪怡