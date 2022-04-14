【迪士尼重開】樂園4.21起重開逢星期二和四停開　入場須出示「疫苗通行證」兼掃描安心出行

香港迪士尼樂園今日（14日）宣布將於4月21日重新開放，即日起接受網上預約入園。樂園會繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四會暫停開放，直至另行通知，今年4月21日、公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外 。

因應政府規例要求，樂園會實施人數管制。賓客須於到訪前以有效門票預約。賓客可參閱樂 園時間表以瀏覽最新公布的樂園開放日子和時間。

原於今年1月7日至6月14日期間到期 （包括該兩天在內）的樂園門票，其有效期將會延長至 2022年6月15日，賓客請於延長有效期前使用該門票。

在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處樂園及餐廳堂食的 賓客必須符合「疫苗通行證」要求，獲法例豁免人士除外。賓客必須隨身攜帶其新冠疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書，並在有需要時向演藝人員出示以供檢查。「疫苗通行證」下的新冠疫苗接種要求將分三個階段進行。請參閱 coronavirus.gov.hk 網站細閱 「疫苗通行證」接種時間表等有關資訊。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



責任編輯：陳麗娜