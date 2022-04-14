【特首選舉】建制派「KOL」冼國林宣布退選　稱李家超比自己更合適

▲ 冼國林宣布退選特首選舉。（冼師傅講場 Facebook 直播截圖）

前政務司司司長李家超，日前持逾700張提名票報名參選特首選舉，等於奪得逾半數選委支持。早前已宣布參選的建制派「KOL」冼國林，形容李家超是比自己更合適的人，宣布退選。

冼國林在其社交網站發布影片，指出選原因是因為覺得自己能力可以做得到，所以用心準備政綱及進行選舉工程，但既然李家超出來參選，他覺得無論夠票與否，都一定會退選。

對於很多人關注他是否能夠取得足夠提名票，冼國林則表示，其實有他出選之前已經有很多支持者，包括來自不同界別的人士及選委，強調自己是夠票入閘，「但是我覺得就算有足夠票數，以既然有一個比我更適合的人選出來撐選，我為何要繼續糾纏呢。我覺得是應該要支持李家超司長。」

他又透露，支持李家超並不是今日的事，兩年前他曾於一個飯局向李表示，如果下一屆特首選舉李家超願意出選，他會全力支持。他亦早於上星期李家超宣布參選時，向李家超發訊息恭喜，並將其政綱的電子版送給李家超，給他作為參考。

冼國林呼籲支持其參選的選委及朋友，支持李家超，才是同心同德，團結一致為香港的未來，又強調參選並不是為了一份工作或者出風頭，而是真心為香港做事。

除了冼國林外，已公開宣布的特首選舉參選者，亦包括賴紅梅、胡世全、李稚嘉、傅昌權、蕭德良、李璧而及黃文康。

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記者：陳葆琳