  • 27°C
香港時間 : 2022414日 (週四) 19:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】建制派「KOL」冼國林宣布退選　稱李家超比自己更合適

政治 18:31 2022/04/14

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

冼國林宣布退選特首選舉。（冼師傅講場 Facebook 直播截圖）

前政務司司司長李家超，日前持逾700張提名票報名參選特首選舉，等於奪得逾半數選委支持。早前已宣布參選的建制派「KOL」冼國林，形容李家超是比自己更合適的人，宣布退選。

冼國林在其社交網站發布影片，指出選原因是因為覺得自己能力可以做得到，所以用心準備政綱及進行選舉工程，但既然李家超出來參選，他覺得無論夠票與否，都一定會退選。

對於很多人關注他是否能夠取得足夠提名票，冼國林則表示，其實有他出選之前已經有很多支持者，包括來自不同界別的人士及選委，強調自己是夠票入閘，「但是我覺得就算有足夠票數，以既然有一個比我更適合的人選出來撐選，我為何要繼續糾纏呢。我覺得是應該要支持李家超司長。」

他又透露，支持李家超並不是今日的事，兩年前他曾於一個飯局向李表示，如果下一屆特首選舉李家超願意出選，他會全力支持。他亦早於上星期李家超宣布參選時，向李家超發訊息恭喜，並將其政綱的電子版送給李家超，給他作為參考。

冼國林呼籲支持其參選的選委及朋友，支持李家超，才是同心同德，團結一致為香港的未來，又強調參選並不是為了一份工作或者出風頭，而是真心為香港做事。

除了冼國林外，已公開宣布的特首選舉參選者，亦包括賴紅梅、胡世全、李稚嘉、傅昌權、蕭德良、李璧而及黃文康。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案
18:53 2022/04/13
【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案
【特首選舉】地產商、各大政黨領袖提名李家超　包括李澤楷、梁志堅等
19:18 2022/04/13
【特首選舉】地產商、各大政黨領袖提名李家超　包括李澤楷、梁志堅等
【特首選舉】李家超稱法治是穩固發展基石之一　交代兩大競選活動：與選委交流、認真寫政綱
今日 12:43
【特首選舉】李家超稱法治是穩固發展基石之一　交代兩大競選活動：與選委交流、認真寫政綱
【特首選舉】政府刊憲陳茂波任資審會主席　楊潤雄為官守成員
今日 14:45
【特首選舉】政府刊憲陳茂波任資審會主席　楊潤雄為官守成員
【特首選舉】李家超或考慮探訪劏房戶　譚耀宗：辦大型造勢會須顧及實際環境
今日 15:43
【特首選舉】李家超或考慮探訪劏房戶　譚耀宗：辦大型造勢會須顧及實際環境
【特首選舉】李家超與譚耀宗今再到選舉事務處補交提名資料　預告之後或有更多實體訪問活動
今日 17:49
【特首選舉】李家超與譚耀宗今再到選舉事務處補交提名資料　預告之後或有更多實體訪問活動

你可能感興趣

【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案
18:53 2022/04/13
【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案
【特首選舉】地產商、各大政黨領袖提名李家超　包括李澤楷、梁志堅等
19:18 2022/04/13
【特首選舉】地產商、各大政黨領袖提名李家超　包括李澤楷、梁志堅等
【特首選舉】李家超稱法治是穩固發展基石之一　交代兩大競選活動：與選委交流、認真寫政綱
今日 12:43
【特首選舉】李家超稱法治是穩固發展基石之一　交代兩大競選活動：與選委交流、認真寫政綱
政治 香港 冼國林 政務司 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
今日 11:27
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
今日 09:14
【防疫措施】消息：晚市恢復堂食至晚上10時　美容院、健身室和體育處所可重開
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因
今日 10:54
【金宵大廈2】黃婉華塗啡演外傭姐姐惹爭議　《姐姐》下集劇情交代膚色改變事出有因