【樂壇新人】唱作人余宗遙港大建築系出身　師姐陳凱詠撐DEZ出道

▲ Jace教師弟DEZ面對傳媒。

環球唱片2022年新人DEZ余宗遙今日正式出道，現正就讀香港大學建築系的他，亦是創作型才子「音樂學霸」。師姐Jace陳凱詠亦力撐師弟，教他應對傳媒。

DEZ首支派台作品《綠洲》，由他親自作曲和編曲，DEZ自小已很喜歡音樂創作，首支新歌便能與監製 Adrian Chan 合作令他在音樂創作及歌曲演繹上學習不少。

▲ DEZ正式出道。

他說：「很慶幸可以與著名監製 Adrian Chan合作，實在獲益良多，其中領會到一個錄音秘訣就是『放鬆』！就是要用比平時從容10倍的心態去錄音，不知自己是否因為接觸rock bands比較多，有時會不小心用了一種要同首歌『死過』的心態去唱，但Adrian教曉了我以一種夢幻、放空心態找一個獨特的演繹方式，出來效果比我原來的唱法更有層次感。」

他又說：「第一次在這麼大的錄音室錄音心情很興奮，心想如果我可以在那裡住一個星期就好了，有無限枝結他及鋼琴，可以說是我心目中真正的『綠洲』！」

▲ 新歌《綠州》

作為新人初出道面對傳媒提問難免會緊張，所以師姐Jace陳凱詠特意現身教路，當面對尖銳問題的時候如何得體地應對，包括假設被傳媒拍到跟另一半牽手逛街，或者面對不同強勁男歌手或組合，要如何突圍而出，DEZ亦虛心受教。

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