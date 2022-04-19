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【校長專欄】向DSE學生派「打氣禮品包」 荃灣聖芳濟中學與考生同行追逐夢想

中小學 18:19 2022/04/19

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2022年「夢想登機証」。

中六學生在網課下獨自迎接公開試，倍感孤單。荃灣聖芳濟中學在疫情期間，藉輔導組舉辦各種特色的活動，陪伴及支持公開試學生，讓他們：「you are never walk alone 」。

    點擊圖片放大
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學生在今年4月回校取准考證時，輔導組預備了「打氣禮品包」，內裏有張印有各同學姓名的「登機票」。那原是last day那天為學生預備的小道具，滿載了各老師對中六同學的祝福，也希望約定各位：請帶住你的夢想向外飛翔，我地未來再見！See you in the future!

最新影片推介:

—辦學理念，十分重視「陪伴」和「一家精神」。每年中六學生的最後上課日，都有舉辦「打氣」活動的傳統，因疫情下，近年更轉型為網上，聯繫更多師生校友的關懷，讓學生在備戰DSE的最後道路上，不會孤單。

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撰文 : 余明威副校長 荃灣聖芳濟中學

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疫情 DSE 荃灣聖芳濟中學

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