【校長專欄】向DSE學生派「打氣禮品包」 荃灣聖芳濟中學與考生同行追逐夢想

▲ 2022年「夢想登機証」。

中六學生在網課下獨自迎接公開試,倍感孤單。荃灣聖芳濟中學在疫情期間,藉輔導組舉辦各種特色的活動,陪伴及支持公開試學生,讓他們:「you are never walk alone 」。

學生在今年4月回校取准考證時,輔導組預備了「打氣禮品包」,內裏有張印有各同學姓名的「登機票」。那原是last day那天為學生預備的小道具,滿載了各老師對中六同學的祝福,也希望約定各位:請帶住你的夢想向外飛翔,我地未來再見!See you in the future!

—辦學理念,十分重視「陪伴」和「一家精神」。每年中六學生的最後上課日,都有舉辦「打氣」活動的傳統,因疫情下,近年更轉型為網上,聯繫更多師生校友的關懷,讓學生在備戰DSE的最後道路上,不會孤單。

