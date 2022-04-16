【靚太廚房】私房菜總廚教整砂鍋花雕雞　3種材料煮出簡易家常煲仔菜

▲ 睿私房菜總廚潘錫祥師傅和大家分享煮出色香味俱全的花雕雞心得。

花雕雞為粵菜菜系的傳統名菜，酒香馥郁的花雕配上肉質嫩滑的清遠雞，別有一番風味。今集《靚太廚房》請來睿私房菜總廚潘錫祥師傅教整一鍋到底的簡易花雕雞煲，更會分享令酒香更入味的妙法。

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▲ 花雕雞。(湯致遠攝)

新鮮雞更原汁原味

作為花雕雞的主角，師傅建議選用清遠雞、嘉美雞或玉米雞去做製作，因為肉質嫩滑且實淨飽滿，加上油份較少，口感不會太油膩。至於較肥美的雞種如三黃雞，就不太適合。

材料

▲ 2大主要材料。(湯致遠攝)

新鮮清遠雞 一隻 鹽 3茶匙 花雕酒 2兩 薑蔥 適量

做法

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1) 用清水將雞隻清洗乾淨後，去除內臟。

2) 瀝乾水分後，用3茶匙鹽將雞的內外搽勻，並醃約2小時。

3) 水滾後，放入鑊蒸20-25分鐘，盛起雞汁備用。

4) 待雞隻涼卻後，將雞斬件。

5) 將薑蔥切粒後炒熟後，將薑蔥粒放在煲底部，放上雞件，並加入雞汁。

6) 煲放上爐，煮滾雞後，加入2兩花雕酒。

7) 用大火滾雞後，熄火冚蓋即可。

下廚小貼士

1) 斬雞時，刀要夠鋒利，手起都落，最緊要拿捏力度。

2) 如雞汁太鹹，可加入水及少許生粉，煮成芡汁中和整體味道。

3) 蒸雞後餘下的雞汁，可用作製造醬汁之用。

4) 在煮好雞之後，才加入花雕酒，就更令酒香更入味。

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責任編緝：張懿慧