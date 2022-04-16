【靚太廚房】私房菜總廚教整砂鍋花雕雞 3種材料煮出簡易家常煲仔菜
花雕雞為粵菜菜系的傳統名菜，酒香馥郁的花雕配上肉質嫩滑的清遠雞，別有一番風味。今集《靚太廚房》請來睿私房菜總廚潘錫祥師傅教整一鍋到底的簡易花雕雞煲，更會分享令酒香更入味的妙法。
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新鮮雞更原汁原味
作為花雕雞的主角，師傅建議選用清遠雞、嘉美雞或玉米雞去做製作，因為肉質嫩滑且實淨飽滿，加上油份較少，口感不會太油膩。至於較肥美的雞種如三黃雞，就不太適合。
材料
|新鮮清遠雞
|一隻
|鹽
|3茶匙
|花雕酒
|2兩
|薑蔥
|適量
做法
點擊大圖了解
1) 用清水將雞隻清洗乾淨後，去除內臟。
2) 瀝乾水分後，用3茶匙鹽將雞的內外搽勻，並醃約2小時。
3) 水滾後，放入鑊蒸20-25分鐘，盛起雞汁備用。
4) 待雞隻涼卻後，將雞斬件。
5) 將薑蔥切粒後炒熟後，將薑蔥粒放在煲底部，放上雞件，並加入雞汁。
6) 煲放上爐，煮滾雞後，加入2兩花雕酒。
7) 用大火滾雞後，熄火冚蓋即可。
下廚小貼士
1) 斬雞時，刀要夠鋒利，手起都落，最緊要拿捏力度。
2) 如雞汁太鹹，可加入水及少許生粉，煮成芡汁中和整體味道。
3) 蒸雞後餘下的雞汁，可用作製造醬汁之用。
4) 在煮好雞之後，才加入花雕酒，就更令酒香更入味。
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責任編緝：張懿慧