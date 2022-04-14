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【復常之路】香港酒吧業協會主席建議業界取消酒吧牌照　轉餐廳牌照避免停業之苦

社會 18:53 2022/04/14

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酒吧暫未能重開。（資料圖片）

政府今日公布4月21日首階段放寬的措施，多個處所可以重開，但最先停業的酒吧仍不能重開。酒吧業界指，在過去五波疫情期間，酒吧業已累積停業超過400日，損失總值高達數十億元。然而，本港疫情仍未穩定，業界依然未能復業。有見及此，香港酒吧業協會主席錢雋永建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營，避免再受停業之苦。

錢雋永表示，早於第三波疫情爆發期間，已有業界立即取消酒吧牌照，並更改為餐廳牌照繼續經營，令損失減到最低，員工亦可繼續保住飯碗。但因當時部份業界普遍認為政府於第三波疫情後，防疫措施會越做越好，酒吧唔會再被停業，可以繼續做生意，令到部分酒吧都沒有取消酒吧牌照。詎料，本港反覆經歷累積五波疫情，酒吧業至今已流失接近九成員工（超過2萬人），被迫投身其他行業或轉行以維持生計。

本港接近8000個領有酒牌的處所，當中以有7000間處所已取得餐廳牌照，餘下約1000間處所仍然是酒吧牌照，協會估計，未來會越來越多酒吧經營者會將酒吧牌照更改為餐廳牌照。避免未來出現新一波疫情再受停業之苦。加上餐廳牌照都可以照常賣酒，亦不限制賣酒時間，長遠對酒吧業有好處，更可有助業界穩定發展。

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責任編輯：袁澍

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