【藐視法庭】涉Facebook發佈煽動暴力文章　岑敖暉認藐視法庭判囚6周

▲ 岑敖暉承認藐視法庭，被判監6星期。資料圖片

因涉及35+初選案而被還押的前區議員岑敖暉，涉於科大生周梓樂去世半周年時，在Facebook發佈一篇題為《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》的文章，被指違反高院就禁止煽動暴力的禁制令，岑早前承認藐視法庭，今（14日）於高等法院被判囚6周，兼須付訟費2.5萬元。



原告律政司司長，答辯人岑敖暉。案情指，岑敖暉涉於2020年5月8日，在其Facebook專頁上 發佈一篇題為《周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年》的文章，有關文章於翌日亦被刊登於《香港獨立媒體》，律政司指有關文章煽惑了針對警方的暴力，違反高院所頒下禁制令，構成藐視法庭。岑早前承認藐視法庭指控，押後至今於高院處理判刑。



法官判刑時指，認為有關文章內容煽動對警方之憎恨，並對警方使用暴動，使用槍械及炸彈等，案情嚴重。法官指岑於接獲律政司及警方分別去信通知有關違反禁制令後，未有即時刪去涉案文章，直至2021年8月律政司就本案展開法律程序，法官認為難以理解岑於15個月間仍未刪除有關文章之做法，因此岑未能及時嘗試減低文章帶來之影響。



法官引述律政司一方指岑於違反禁令時，正擔任區議員一職，質疑他濫用身分。法官不接納岑濫用區議員身分之說法，但認為他身為區議員，具備公眾責任及有一定影響力，會被視為模範及意見領袖，認為岑應更謹言慎行，或不應作出違反法庭命令之行為。



法官指從證據可見，岑出任區議員是具真誠服務大眾之心，考慮過其代表律師之求情陳詞後，接納岑現已就事件感到真誠後悔，並接納其向法庭就違反禁令致歉，以及明白自己犯錯，並接納岑不鼓吹暴力。惟法官認為事件嚴重，同意判監是恰當做法，故判岑入獄6周。



至於訟費方面，律政司要求岑支付訟費29萬多元，法官考慮到岑被褫奪區議員身分，以及因另案正被還押，根本無法賺取收入，即使其早前擔任議員助理之收入，法官認為亦不足以支付有關金額，考慮到其財務狀況，法官頒令岑須支付律政司訟費2.5萬元。

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記者：林育慧