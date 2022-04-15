【復課準備】王錦輝中小學復課首3周可選上網課　許大同學校或要學生帶快測棒回校證陰性

▲ 校方於入口增設紫外線消毒儀器。（陳永康攝）

莘莘學子復活節假期後將重返校園，不少學校已為復課做足準備。沙田浸大附屬學校王錦輝中小學於入口增設紫外線消毒機，並提供彈性安排，復課學生首3周可選擇上網課。而葵興中華傳道會許大同學校則逐級復課，並計劃要求學生將測試棒帶回學校供檢查。

全港學校4月19日起分階段復課，小學最遲於5月3日全校回復面授課，並要求學生每日上學前均要接受快速測試。屬直資一條龍的浸大附屬學校王錦輝中小學，5、6年級生先於下周二恢復面授課，1至4年級則會於4月25日開始面授課。該校高級副校長暨小學部總監莊曉莉說，考慮部分家長仍憂慮疫情，復課首3周提供彈性課堂安排，可申請在家網課，目前有零星家長查詢，暫未獲申請。她說，學校早前曾推行過混合上課模式，相信可妥善處理。

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按教育局4月11日通知，學生家長須按指示依時報告檢測結果才可回校。校方將向學生派發紀錄卡，家長為子女量度體溫及快速測試後，要在卡上劃勾證明檢測陰性，並簽署作實，校方會在校門檢查；同時更於一個出入口增設紫外線消毒機，外聘專業公司清潔冷氣機，及利用紫外線消毒圖書館內所有館藏，加強防疫。

葵興資助小學中華傳道會許大同學校則會由4月20日起逐級恢復面授課，先由小六生開始；初小則由小一率先於4月25日開始面授，到4月29日將全校恢復面授課。校長王少超解釋，復課初期為避免校門外大排長龍，決定逐級復課，而小一生需要較多協助，遂安排較小二、小三更早回校。

另外，校方計劃要求學生在家完成快速測試後，將載有陰性結果檢測棒的透明密實袋，帶回學校檢查，其後棄置在收集箱內。王少超指出，有關做法方便準確，且可行性高，校方另已外聘公司消毒全校設施。

課外活動方面，兩校均有網上活動供學生參與。其中許大同學校會按學生打針情況恢復個別實體活動，而王錦輝中小學仍在徵詢家長意見，如最終決定回復實體課外活動，會包括校隊訓練，如樂團訓練及球類活動等。

▲ 將軍澳博愛醫院陳國威小學4至6級同學將於4月22日復課。

初期關顧學生情緒 功課拒逼得太緊

將軍澳博愛醫院陳國威小學4至6級同學將於4月22日復課，而1至3年級則於5月3日開始回校。校長韋淑貞說，學生已經歷悠長假期，擔心復課初期不適應，會先加倍關注學生情緒，「學術上追功課不會追得好緊要，等復課一兩周後較適應時，再因應學生情況，調整至正常進度。」

據校方統計約6成學生已打至少一針，惟憂疫情或反彈，加上有家長憂慮未打針學生不能參與課外活動會構成分化，校方決定復課首半個月暫不安排課外活動，之後因應疫情發展等因素再安排。

復課後新增每天快速檢測的安排，為確保家長掌握相關要求，韋淑貞說，班主任將陸續致電每位家長，提醒做好相關措施，協助子女調整生理時鐘，迎接復課；不過家教會接觸到部分家長「有怨氣」，擔心每日快測增加經濟負擔。

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記者：黃悅晴