【臨時合約照顧員】社署共收5,500人報名數百人已獲派院舍　社署：仍有近5000人或是院舍新血

▲ 第五波疫情仍持續。（資料圖片）

安老院和殘疾人士院舍長期缺乏人手。在疫情期間，由於不少員工染疫或需要隔離，人手短缺情況更嚴峻。為解燃眉之急，社會福利署在三月上旬破格直接招聘為期三個月的「臨時合約照顧員」，共收到超過5,500人報名。社署陸續聘請的數百位短期護理員已獲派往有極嚴重人手需要的院舍提供支援，以助院舍有序恢復元氣。扣除這些入職者後，在社署收到的申請中，仍然有近5,000人曾表示有興趣在院舍工作但未有工作安排。他們極有可能是院舍服務的新血。

由於院舍整體仍然欠缺人手，故此勞工及福利局、勞工處及社署將與香港老年學會合作，推行一項一次過的特別計劃，盡快為這近5,000位申請者轉介至有人手需要的院舍。

為了方便跟進，社署會在短期內分批聯絡上述求職者，邀請他們參與此特別計劃，並提供個人資料（例如工作經驗及工作地區的選擇）。同時，老年學會將邀請院舍僱主提供他們欠缺照顧員的數目及要求。經過初步配對後，將安排網上面見，讓求職者與院舍負責人直接面談；同時安排求職者盡快參加僱員再培訓局安排為期三天的護理員訓練課程基礎證書（精修班）。職位空缺的資料亦會在網上發放，供公眾人士查閱及申請，確保資訊公開透明。

政府期望這項特別計劃可協助院舍盡快填補人手空缺，以助院舍應對疫情不可預知的變化，同時吸引新血加入支援體弱長者及殘疾人士的行列，並為香港的待業人士提供既有長遠需求又非常有意義的工作機會。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍