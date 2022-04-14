【強制檢測】40幢大廈納入強檢　涉土瓜灣傲雲峰、屯門龍門居等【附名單】

▲ 40幢大廈納入強檢，涉土瓜灣傲雲峰、屯門龍門居等。（陳永康攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，有40幢大廈今日（14日）被納入強制檢測公告，有關市民須於4月15日至16日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

40幢大廈如下：

屯門龍門居 11 座

馬鞍山曉峯灣畔 4 座

薄扶林華富(二)邨華景樓

九龍灣彩興苑彩萱閣

大埔大元邨泰樂樓

大圍新翠邨新傑樓(不包 括位於地下的社會服務單 位)

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

茶果嶺麗港城 24 座

元朗屏欣苑屏泰閣

荃灣滿樂大廈從心樓

荃灣麗城花園 3 期 6 座

香港仔鴨脷洲邨利添樓 (不包括位於地下的商鋪及幼稚園)

藍田滙景花園 12 座

觀塘安達邨賢達樓

牛頭角彩霞邨彩星樓

觀塘裕民中心 3 座

九龍城聯合道5-5A號聯合大廈

油塘油翠苑泳美閣

元朗八鄉石湖塘222號玄新和庭16座

大埔富善街 72-74 號富善大廈

東涌逸東邨康逸樓

天水圍天瑞邨瑞業樓

將軍澳將軍澳中心 3 座

將軍澳寶林邨寶勤樓

屯門友愛邨愛曦樓 (不包括位於地下的房屋 署友愛邨辦事處)

屯門兆山苑楊景閣

屯門邁亞美海灣 1 座

粉嶺祥華邨祥智樓 (不包括位於地下的社會 服務單位)

粉嶺華明邨富明樓

葵涌安蔭邨康蔭樓

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

黃大仙黃大仙下邨龍裕樓

土瓜灣傲雲峰 2 座

土瓜灣真善美村至真樓

何文田愛民邨信民樓

九龍城東頭(二)邨耀東樓

大角咀海桃灣 1 座

九龍城嘉匯 1 座

大角咀柏景灣 6 座

牛池灣彩雲(一)邨伴月樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：李榮忠