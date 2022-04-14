【食品安全】Kinder兩款朱古力疑遭受沙門氏菌污染　食安中心呼市民不要食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（四月十四日）指，繼早前公布本港有進口朱古力產品可能受致病菌沙門氏菌污染，中心跟進調查發現另外兩款受影響產品曾進口本港，為Kinder（健達）兩款朱古力。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Kinder Überraschung Maxi Rosa 100g XMAS

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包100克

此日期前最佳：2022年4月20日

產品名稱：Kinder Überraschung Maxi Classic 100g XMAS

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包100克

此日期前最佳：2022年4月20日

中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品懷疑受沙門氏菌污染，並曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。中心跟進調查發現進口商彩鷗國際有限公司曾進口受影響批次產品。為審慎起見，該進口商已於四月七日將受影響產品停售及下架，並會按中心指示展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2755 7777，查詢有關產品的回收事宜。

發言人說感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。最新受影響產品的資料可參閱中心的食物事故報表網頁（www.cfs.gov.hk/tc_chi/rc/subject/fi_list.html）。 業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心已加強抽取相關產品樣本進行化驗和就事件通知業界，並會繼續跟進事件、密切聯繫海外有關當局和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：袁澍