【學生運動員】理大取錄13名體壇精英　將開辦全新專屬宿舍提供彈性支援

香港理工大學本年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」合共取錄13名體壇健將，他們將於2022/23學年入讀理大本科課程。

13名獲理大取錄的傑出學生運動員，分別在田徑、游泳、羽毛球、劍擊、乒乓球、體操、壁球、三項鐵人及帆船等體育項目上代表香港出賽，並曾在多項區域和國際賽事取得理想成績，他們入讀的科目涵蓋不同範疇，其中4位將修讀物理治療學、2位將修讀酒店及旅遊業管理學，一位將修讀醫療化驗科學；其餘則入讀語言學及翻譯學、英文及應用語言學、管理及市場學，以及應用社會科學等課程。

獲錄取的學生運動員之中，包括三項鐵人運動員葉德朗及壁球運動員衛思穎。其中葉德朗於2019年第二屆全國青年運動會男子短途賽事勝出，他認為三項鐵人運動激發他對物理治療的興趣，故此選修理大物理治療學〉

衞思穎曾於2019年代表香港出戰第26屆亞洲青少年壁球個人錦標賽，取得佳績，她將在下學年修讀酒店及旅遊業管理學。她表示期望日後成為壁球教練，並可跳出舒適區，加入酒店業擔任管理工作。

理大副校長(教學)黃國賢期望，這批學生運動員日後亦能在課堂上發揮這種永不言敗的精神，爭取好成績。我們非常歡迎各體育健將和具備特殊才能的同學加入理大，在同儕之間互相啟發和激勵，一同追求卓越成就。」

為讓精英運動員和有特殊才能的學生有更充實的大學生活，理大將開辦全新的專屬宿舍，並提供導師個別學業指導、彈性課堂和評核安排，以及延長修讀年期等配套，給予最全面的支援，幫助他們在其特殊領域全面發展。同時，理大亦會新增特別獎學金，向各符合資格的學生頒發高達10萬元的獎學金以作鼓勵。

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責任編輯：蘇文軒