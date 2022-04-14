【瀕危動物】漁護署檢獲2隻極度瀕危「長冠八哥」　在社交平台遭非法售賣

▲ 有關長冠八哥。（政府新聞處）

漁農自然護理署今日（14日）檢獲2隻懷疑被非法售賣的極度瀕危鳥類「長冠八哥」。

漁護署指，日前發現在社交媒體平台上有2隻極度瀕危的長冠八哥懷疑被非法售賣，於今日採取執法行動，並檢取上述雀鳥作進一步調查。

長冠八哥屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的列明物種，全球野生成鳥數目不足50隻，其本地貿易受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）規管。

漁護署指：根據《條例》，管有《公約》附錄I物種的標本作商業用途一般已被禁止，任何人士如非按照《條例》的規定進口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關標本亦會被充公。

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責任編輯：蘇文軒