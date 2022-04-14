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【送錯病人】瑪嘉烈醫院誤送病人往新冠病房　涉由英國抵港患肝細胞癌男子

社會 21:45 2022/04/14

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瑪嘉烈醫院誤送病人往新冠病房　病人現情況穩定（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（14日）公布，一宗病人被錯送入新冠病房事件，患者涉一名患有肝細胞癌的男子，其4月11日由英國抵港，病人在航班上報稱不適，抵港後由救護車送到該院治理。病人其後被送往一個新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格，不過在4月13日發現病人的檢測結果實為陰性。

病人送抵瑪嘉烈醫院急症室後，向醫生表示右腹痛，過去幾日曾發燒，由於病人有外遊記錄，醫生遂安排病人接受獨立隔離治療及檢測。病人其後被送往一個新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格。病房職員在4月13日上午核對資料時，發現病人的檢測結果實為陰性，立即安排病人調往單人病房獨立隔離。

院方為病人再次安排檢測，兩次結果均為陰性，病人目前情況穩定，被列為密切接觸者，醫院會密切監察其健康狀況。瑪嘉烈醫院表示非常關注事件，已向受影響病人致歉。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，會檢視病人入院流程及加強溝通。

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記者：鄧凱文

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