【新冠口服藥】目前約150位私家醫生取得　衞生署稍後公布名單

▲ 目前約150位私家醫生取得新冠口服藥，衞生署稍後公布名單（資料圖片）

本港第5波疫情持續，為便利私家醫生治療新冠患者，港府開放網上平台，讓已登記使用醫健通的私家醫生可取得新冠口服藥物，目前約150位私家醫生已循此途徑取得相關藥物。衞生署稍後在網上公布相關的私家醫生名單，以便利市民接受治療。

此外，食衞局亦有資助中醫師為居家確診患者提供免費中醫遙距診症服務及提供中藥配送服務，讓中醫藥界一同抗疫，全面動員中醫藥界集中於私人市場的資源。

食衞局局長陳肇始今日（14日）以視像形式與20多名來自各醫療專業團體、醫學組織及醫療機構的醫療衞生界代表舉行會議，她表示不排除確診個案數字在復活節假期及恢復面授課堂後會反彈，呼籲在私人市場執業的中西醫同業，屆時可協助治療新冠患者。

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責任編輯：鄧凱文