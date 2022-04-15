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【封區檢測】元朗水邊圍邨湖水樓完成圍封行動　揪出8宗確診

社會 10:05 2022/04/15

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熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【09:56】元朗水邊圍邨湖水樓約1.6%住戶染疫

港府昨日（14日）下午4時半起圍封元朗水邊圍邨湖水樓，有關行動今早（15日）約8時完成，期間共有約500人接受了檢測，當中共發現8宗陽性檢測個案和1宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約440戶，當中70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。 

最新影片：【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

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責任編輯：TOPick港聞組

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