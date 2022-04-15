【封區檢測】大窩口尚文苑完成圍封行動　揪出19宗確診

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:08】大窩口尚文苑約2.6%住戶染疫

港府昨日（14日）下午4時起圍封大窩口尚文苑，有關行動今早（15日）約11時15分完成，期間共有約728名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪494戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:56】元朗水邊圍邨湖水樓約1.6%住戶染疫

港府昨日（14日）下午4時半起圍封元朗水邊圍邨湖水樓，有關行動今早（15日）約8時完成，期間共有約500人接受了檢測，當中共發現8宗陽性檢測個案和1宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約440戶，當中70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組