【第五波疫情】料今日確診數字下跌至3位數　林鄭月娥：好大機會明早不舉行例行抗疫記者會【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥。

第五波疫情繼續回穩，昨接獲1,043宗確診及54宗死亡個案。特首林鄭月娥今早（15日）主持例行抗疫記者會，出席的官員包括公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:50】林鄭希望市民都同心協力讓香港恢復正常

被問到如何評價第五波的抗疫工作，林鄭月娥表示，在過去兩年多，抗疫的工作是要保障公共醫療系統不要崩潰，今日面對每日仍有一千宗的確診，不可以面對過往四波疫情的態度來面對。

她又說，除了考慮公共衞生外，也要考慮經濟及市民接受程度，否則社會會難以安穩，「今日一千宗的高水平不是兩年前150宗的高水平，應以新的態度去看」。她說，今日有不同的設施，做到床等人、房等人，而首劑也可達至9成。不可以用舊的方式抗疫，而令香港要負上很大的代價。

她又說，她與團隊與大部分的公務員不眠不休地處理疫情，尤其社會各界都齊心抗疫，又希望大家都同心協力，讓香港恢復正常。

【11:45】

本港首現Omicron BA.5變種病毒個案，涉上周三由南非抵港的24歲男子，上周六確診後有輕微病徵，現已康復。陳肇始引述專家指暫不用擔心，但會密切留意不同變種病毒。

【11:41】林鄭月娥料今日確診數字下跌至3位數

林鄭月娥表示，港府有不同的監察指標監控疫情，而近日的污水檢測整體情況呈下降趨勢；而4月12日的圍封強檢找出的陽性比率是0.58%，較前一段時間已下跌9成多；而強檢的比率是1.1%。而港大的即時有效繁殖率是0.4856，比數日前下降，但她擔心因為復活節假而令到有關數字上升。

她又預料今日確診數字下跌至3位數，「好大機會明天大家就見唔到我」。

【11:35】

被問到如何防止院舍第二波的爆發，陳肇始表示社署已與所有安老院舍合作，改善院舍的整體情況，而勞福局亦就有關情況作出跟進，當局也會密切留意院舍爆發的情況。

【11:30】

林鄭月娥表示昨日宣布4月21日起放寬社交距離措施，昨亦已提到有關措施不可滿足所有人，而仍要關閉的處所何時可以重開，要視乎疫情。她說，新年後第五波疫情變得非常嚴峻，當局亦會密必留意復活節假後的情況。

【11:25】6％院友家人、3％院友反對打針

就上門接種疫苗計劃方面，聶德權表示，仍未打針的人士都可以在有關平台或熱線登記，當局會按市民的需求及地區作出安排，「有需要就一定會安排醫護上門為他們打針」。他說，現時有6％院友家人反對打針，另有3％是院友自己反對打針。

【11:23】

有傳媒表示，曾放蛇發現不少藥房沒有藥劑師的問題。陳肇始表示當局會監察人手需要，以及打擊有關情況。

【11:20】林鄭：沒有一名當日出席的官員仍在紀律處分中

就洪為民生日派對有官員沒有使用安心出行的問題，林鄭表示食環署已完成調查及作出懲處，事件仍有司法程序。她確認沒有一名當日出席的官員，除了已辭職官員，仍有紀律處分進行中。

【11:08】下周二起將上門接種服務推展至全港18區

聶德權表示，下周二起（4月19日），接受登記到戶接種疫苗服務。他說，截至昨日有逾1559萬劑疫苗，12歲以上有623萬人，佔92.6％，3至11歲已有63.6%人已打針，即共有657萬名市民已打一針，有581萬人已打兩針，有逾300萬人已打3針。

為便利長者打針，在圍封強檢時以試點形式在翌日打針，截至4月14日，當局為50名人士上門打針，當有中42人是70至98歲長者，4人是14至65歲行動不便人士，以及4名同住家人。

他說，下周二起，會開放網上開放平台將上門接種服務推展至全港18區，維期8星期。打針前，醫護會為市民作簡單的平台，暫只提供科興疫苗。即看：下一頁

另外，衞生署的18間長者健康中心的職員也會打給2.8萬名仍未打針的會員，鼓勵他們打針。「護訊聆」亦會主動致電仍未打針的普通科門診病人，港府在圍封時也會繼續收集仍未打針的長者資料，可為他們安排上門打針。

在院舍院友打針方面，他又說，目前院舍的第一針由3月中的55％上升去昨日的70％。院舍完成2針的人士為42％，安老院舍是36％。他續指，由於有不少院友有3月份確診，當局會在5月10日前為已康復人士打針。

【11:00】林鄭呼籲市民於假期要緊守防疫措施

林鄭月娥呼籲市民在假日要緊守防疫措施，希望可安全渡過這個長假，隨後可放寬社交距離措施，讓學生安全上學。

她又提到，今日是「全民國家安全教育日」，但因疫情關係，未能作大型活動，強調重樣會重視第二個「全民國家安全教育日」，而公務員學院推出一系列以「國家安全」為主題的網上學習資源。她又重申，去年在「全民國家安全教育日」的開幕禮上中的幾個承諾，包括動員社會參與提升港人對國家安全的意識。

行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始昨已接種第4劑科興新冠疫苗。林鄭呼籲已接種3劑新冠疫苗的60歲或以上人士，適時接種第4劑疫苗。即看：【下一頁】

首階段放寬社交距離措施下周四（21日）生效，健身室、美容院等處所重開，食肆准晚市堂食至10時，最多4人一枱。戲院重開後入座率上限一半，個別放映院有條件下准飲食。即看：【最新社交距離措施】

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記者：TOPick港聞組