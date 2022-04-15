【上門接種】下周二上門接種疫苗服務將擴展至全港　可於網上平台登記【附查詢熱線】

▲ 下周二上門接種疫苗服務將擴展至全港，可於網上平台登記。

第五波疫情繼續回穩，昨接獲1,043宗確診及54宗死亡個案。特首林鄭月娥今早（15日）主持例行抗疫記者會，食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權陪同出席。

早前政府宣布在圍封行動的翌日，上門為行動不便的人士接種疫苗，聶德權指，截至4月14日已經在13座樓宇，替50名人士提供上門接種疫苗服務，當中42位介乎70至98歲、4位介乎14至65歲因病患或者殘疾行動不便的人士，4位為合資格人士的同住家人、另外亦收集了100個服務登記。

聶德權表示，將在下周二（19日），擴展上門接種疫苗服務至全港，市民可以在網上平台登記，或者致電查詢熱線5688 5234。查詢熱線會在下星期二開始啟用，每日上午9時至下午8時提供服務。

疫苗上門接種服務會在網上平台開放後一星期，即是4月26日（星期二）正式展開，為期8星期，將採用分區形式進行服務，每星期針對4至5區進行上門疫苗接種服務，以4星期為一個循環。

上門接種服務會在為合資的人士接種第一劑後28日，會再為他們安排上門接種第二劑疫苗，接種前醫護人員會為接種人士提供醫療評估，暫時上門接種服務只提供科興疫苗。

另外，當局電話查詢中心會主動聯絡有需要的群體，包括衞生署的18間長者健康中心的職員也會打給2.8萬名仍未打針的會員，鼓勵他們打針。「護訊聆」亦會主動致電仍未打針的普通科門診病人，港府在圍封時也會繼續收集仍未打針的長者資料，可為他們安排上門打針。

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記者：李榮忠