【第五波疫情】林鄭月娥指目前疫情不能與過去四波相比　呼籲市民長假期做好個人防護

▲ 行政長官林鄭月娥。

第五波疫情繼續回穩，昨接獲1,043宗確診及54宗死亡個案。特首林鄭月娥今早（15日）主持例行抗疫記者會，食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權陪同出席。

在推動學生接種方面，聶德權指，目前要推動中學生接種第二針，相信問題不大。至於3至11歲方面，繼續需要從學校方面推動，亦會提供多途徑接種服務。

較早前因學校放假，所以會有一些限制，隨着即將復課，教育局將會與學校緊密聯繫，安排外展接種服務、流動接種車。

另外因為有部份學生早前確診，未到時間需要接種疫苗，這些數字未有在接種數字上反映。聶德權呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

行政長官林鄭月娥被問到如何評價自己在抗疫的表現，她指應對新冠疫苗兩年多，其中一個目標是不要令公共醫療系統崩潰，每一個階段都要視乎疫情，今日面對仍然每日逾千宗個案，絕對不可以與過去四波的一樣的看法，當時在第三波最高數字不過150宗，如果一定要跌至該數字而調整社交距離措施，是大家未必接受，一定要因時制宜，最有效、最小代價以作出最大防疫，一定是要因應疫情作出評估。

林鄭月娥表示，今日的1000宗最高水平，而非兩年前150宗高水平相提並論，今日中央援港措施，雖然有些群組打針不理想，但整體而言是9成接種率。不可以用舊的方式抗疫，而令香港要負上很大的代價。

她又稱，團隊與公務員不眠不休地處理疫情，尤其社會各界都齊心抗疫。如果要評價今次的疫情，希望大家都同心協力，讓香港恢復正常的工作，她呼籲港人克制，出外也要做好個人防護。

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記者：李榮忠