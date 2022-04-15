【網民熱話】大嶼山司機怨爆錄音「要陸沉啦」　直言入大嶼山要人流管制

▲ 疫情回穩，市民「報復式出遊」，多處人山人海。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情錄得自2月初以來首度回落至3位數，加上復活節假期展開，多區現人流，尤其郊外人山人海，周五（15日）社交平台瘋傳疑似大嶼山巴士司機錄音，司機抱怨人流太多，令車程時間增加，形容「大嶼山要封關，會陸沉啦」，直指應該實際人流管制。

社交平台「公務員secrets」分享兩段錄音，聲稱是大嶼山巴士司機，這名司機表示大嶼山「唔實施人流管制真係唔惦，有10萬人入大嶼山，馬路都是人呀，死得呀」。又指單車逾百輛，到處馬路人山人海，「又無人理，迫到呀!」。

他又提到大嶼山長沙交通大擠塞，更有市區的士疑違規闖入禁區，警方一直追截，提醒其他司機要小心該處交通，直言「好似以前新年，深圳過境返香港一樣情況」，直言 :

（大嶼山）要封關啦，大嶼山陸沉呀。

▲ 網傳大嶼山巴士司機錄音。 （網上影片截圖)

錄音在網上瘋傳引起熱議，有網民指「司機咁多句粗口應該真係好嬲」，又指確診個案未「清零」，可能「市民想將消費券盡快清零」，節錄網民留言 :

聽到有咁多句助語詞，已聯想到有幾陸沉啦!

東涌人表示weekend係吾會落街或去大嶼山!

未到21號就爆到7彩!

復活節假期開始，惟限聚令等防疫措施仍未放寬，康文署發言人（15日）提醒市民限聚令限制為二人，另外根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩，任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋