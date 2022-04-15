【Elevator】Edan新歌MV不用兩周破300萬點擊　呂爵安現身鬧市打卡答謝粉絲　

▲ 呂爵安（Edan）到銅鑼灣Sogo大電視下「打卡」。

MIRROR成員呂爵安（Edan）首度推出個人跳唱歌曲《Elevator》大騷舞技，更首度挑戰Rap！而Edan的新歌亦大獲支持，其歌迷會也安排不同的大型應援項目，向來「寵粉」的Edan更親身到大電視下打卡，答應一眾「爵屎」的愛戴！

最新影片推介： 潘燦良、周家怡專訪

Edan做招牌動作打卡

Edan昨日（4月14日）於Instagram上載自己到銅鑼灣Sogo大電視下「打卡」的短片，寫道：「打卡成功！謝謝大家」，並標記安排應援的歌迷會與粉絲專頁。

身穿衛衣、頭戴漁夫帽的Edan走到大電視下，與《Elevator》MV合照，又做出歌曲的標誌動作。

Edan早前接受TOPick專訪時稱：「我想副歌部份是很洗腦的，我也有提供了一個是我自己構想的動作，就是很像升降機門開關，那就配合副歌部份的歌詞Elevator Elevator。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

MV破三百萬點擊

《Elevator》MV現時上架不足兩星期，已經衝破超過三百萬點擊率，成績亮眼，相信也為作出新嘗試的Edan打下一支強心針！

爵屎們留言大讚：「愈聽愈正，要不停loop」、「呢個MV真係好有誠意，吊威也，咁多造型，又有嘉賓，又多驚喜」、「聽到Elevator就會放輕鬆落嚟，提自己心要定」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大型應援項目

除了安排銅鑼灣Sogo大型電視廣告外，「edanlui_fansclub」與 「bertlui_fanspage 」 也安排了巴士站燈箱、旺角Billboard，好讓一眾粉絲到場打卡，全力支持Edan！