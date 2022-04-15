【好人好事】港爸買午餐突暈倒馬鞍山街坊召救護車　女兒感激：多謝各位守望相助

▲ 港爸買午餐突心臟不適暈倒，幸有街坊幫忙召救護車。

街坊守望相助，隨時救人一命。有居於馬鞍山的女網民，近日在社交媒體發文指，父親日前於商場購買午餐後，突然心臟不適失去意識，幸有熱心途人急召救護車，才能及時把父親送院搶救，甚至父親醒來還有「三份炒麵陪伴」，感激街坊的幫忙。

有女網民昨日（14日）在facebook群組「馬鞍山之友」發文，她表示，自己和家人想向馬鞍山街坊道謝。事源爸爸在星期二正午時間左右，在新港城中心購買午餐後，突然心臟不適暈倒，慶幸有途人看到急忙叫救護車送他往醫院。

喺急症室醒之後，自己話「莫名其妙」，唔知點解自己喺醫院， 仲有三份炒麵陪伴。

最新影片：

▲ 爸爸被送往急症室。（facebook圖片）

感謝街坊相助

醫生表示，去到急症室時，爸爸已有半邊身沒反應，但慶幸之後慢慢可以活動，估計有其他血塊衝撞到血管，令血管自行暢通。爸爸現時仍在威爾斯醫院急症室病房，醫院職員亦十分友善，希望爸爸可以盡快回家。

多謝各位守望相助，充分發揮馬鞍山人精神，我們全家人真的十分感謝。

帖文吸引大批網民讚好，亦有不少網民祝福爸爸早日康復，身體健康。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳