  • 25°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】港爸買午餐突暈倒馬鞍山街坊召救護車　女兒感激：多謝各位守望相助

親子 10:51 2022/04/15

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港爸買午餐突心臟不適暈倒，幸有街坊幫忙召救護車。

街坊守望相助，隨時救人一命。有居於馬鞍山的女網民，近日在社交媒體發文指，父親日前於商場購買午餐後，突然心臟不適失去意識，幸有熱心途人急召救護車，才能及時把父親送院搶救，甚至父親醒來還有「三份炒麵陪伴」，感激街坊的幫忙。

有女網民昨日（14日）在facebook群組「馬鞍山之友」發文，她表示，自己和家人想向馬鞍山街坊道謝。事源爸爸在星期二正午時間左右，在新港城中心購買午餐後，突然心臟不適暈倒，慶幸有途人看到急忙叫救護車送他往醫院。

喺急症室醒之後，自己話「莫名其妙」，唔知點解自己喺醫院， 仲有三份炒麵陪伴。

最新影片：

爸爸被送往急症室。（facebook圖片）

感謝街坊相助

醫生表示，去到急症室時，爸爸已有半邊身沒反應，但慶幸之後慢慢可以活動，估計有其他血塊衝撞到血管，令血管自行暢通。爸爸現時仍在威爾斯醫院急症室病房，醫院職員亦十分友善，希望爸爸可以盡快回家。

多謝各位守望相助，充分發揮馬鞍山人精神，我們全家人真的十分感謝。

帖文吸引大批網民讚好，亦有不少網民祝福爸爸早日康復，身體健康。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】無懼染疫開的士義載確診者求醫　好爸爸：只想用專業技能幫助港人
19:19 2022/03/21
【好人好事】無懼染疫開的士義載確診者求醫　好爸爸：只想用專業技能幫助港人
【好人好事】不忍9旬老伯餐廳孤獨用膳　小姊弟邀同枱食飯善心感染食客
13:36 2022/04/07
【好人好事】不忍9旬老伯餐廳孤獨用膳　小姊弟邀同枱食飯善心感染食客
【好人好事】筲箕灣途人跌倒受傷　診所醫生護士衝前援助獲讚仁心仁德
14:15 2022/04/14
【好人好事】筲箕灣途人跌倒受傷　診所醫生護士衝前援助獲讚仁心仁德

你可能感興趣

【好人好事】無懼染疫開的士義載確診者求醫　好爸爸：只想用專業技能幫助港人
19:19 2022/03/21
【好人好事】無懼染疫開的士義載確診者求醫　好爸爸：只想用專業技能幫助港人
【好人好事】不忍9旬老伯餐廳孤獨用膳　小姊弟邀同枱食飯善心感染食客
13:36 2022/04/07
【好人好事】不忍9旬老伯餐廳孤獨用膳　小姊弟邀同枱食飯善心感染食客
【好人好事】筲箕灣途人跌倒受傷　診所醫生護士衝前援助獲讚仁心仁德
14:15 2022/04/14
【好人好事】筲箕灣途人跌倒受傷　診所醫生護士衝前援助獲讚仁心仁德
家庭教育 家庭關係 馬鞍山 正能量 心臟病 網絡熱話

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
11:27 2022/04/14
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
10:46 2022/04/14
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
00:32 2022/04/14
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子