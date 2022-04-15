  • 26°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 12:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Anson Lo嘗試做MV導演　教主將參演ViuTV新劇

娛樂 11:34 2022/04/15

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教主接受Do姐訪問。

人氣組合MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），日前接受商台節目《口水多過浪花》鄭裕玲（Do姐）訪問時，被問到是否會參演由英國導演Bizhan Tong執導的新戲《Chungking Mansions》（重慶大廈）一事。 

Anson Lo指一切仍在洽談當中，強調自己未百分百落實參與：「演員係未百分百確定，之前有報道話我好興奮，係因為自己本身好鍾意喪屍題材，覺得終於可以拍啲自己成日追住嚟睇嘅戲。所以如果成事的話，我真係好開心。」

談到他在戲中是否飾演喪屍，Anson Lo則大賣關子：「我係做正常人，到最後做唔做喪屍就……」

【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗

最新影片：潘燦良、周家怡專訪

將開拍ViuTV新劇 

Anson Lo還指即將拍攝ViuTV的新劇，但就拒絕透露是否有Edan（呂爵安）參與。Do姐再問到他如今接戲是否已有話事權，他笑言自己是聽話型，只要公司批准，自己都沒問題，但仍會仔細看劇本，與其他演員夾和圍讀。

Do姐則表示自己拍戲有自己的堅持，試過曾因鏡頭不連接而拒拍，Anson Lo說：「我有遇過這情況，完全唔夠膽話唔拍，但會同其他演員傾呢件事。」   

    點擊圖片放大
    +10
    +9

為新歌MV執導

另外，Anson Lo更自爆已籌備下首新歌，今次更挑戰做MV導演，所有事情都由自己一腳踢處理：「唔止構思，連book嘢都要自己落手落腳參與，我要負責揀場地、美術物料要同大家一齊開會去傾。今次係連story board都會望住工作人員寫，呢個參與度比以前高，係好興奮。」

他指全因去年為《Megahit》MV構思故事後，便有此想法，覺得自己可參與更多，從而學習更多。不過所有事情由自己處理，絕對會有所壓力，但Anson Lo說：「因為平時拍完一個take都會即時跑去睇、畀意見，所以應該同平時唔係太大分別，但參與多咗，滿足程度亦相對提升，絕對值得一試。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】教主《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊　Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒
10:51 2022/04/08
【MIRROR成員】教主《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊　Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
16:37 2022/04/10
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗
19:55 2022/04/13
【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗

你可能感興趣

【MIRROR成員】教主《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊　Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒
10:51 2022/04/08
【MIRROR成員】教主《Mr. Stranger》MV破9百萬點擊　Anson Lo公開絕密花絮答謝神徒
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
16:37 2022/04/10
【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》
【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗
19:55 2022/04/13
【誹謗索償】Anson Lo疑參演電影之英國導演　入稟指控本港導演涉誹謗
盧瀚霆 鄭裕玲 娛樂人物職業 演員 歌手 Mirror 電視劇 電影 商業電台 娛樂機構

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
11:27 2022/04/14
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
10:46 2022/04/14
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
00:32 2022/04/14
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子