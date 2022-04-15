【MIRROR成員】Anson Lo嘗試做MV導演　教主將參演ViuTV新劇

▲ 教主接受Do姐訪問。

人氣組合MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆），日前接受商台節目《口水多過浪花》鄭裕玲（Do姐）訪問時，被問到是否會參演由英國導演Bizhan Tong執導的新戲《Chungking Mansions》（重慶大廈）一事。

Anson Lo指一切仍在洽談當中，強調自己未百分百落實參與：「演員係未百分百確定，之前有報道話我好興奮，係因為自己本身好鍾意喪屍題材，覺得終於可以拍啲自己成日追住嚟睇嘅戲。所以如果成事的話，我真係好開心。」

談到他在戲中是否飾演喪屍，Anson Lo則大賣關子：「我係做正常人，到最後做唔做喪屍就……」

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將開拍ViuTV新劇

Anson Lo還指即將拍攝ViuTV的新劇，但就拒絕透露是否有Edan（呂爵安）參與。Do姐再問到他如今接戲是否已有話事權，他笑言自己是聽話型，只要公司批准，自己都沒問題，但仍會仔細看劇本，與其他演員夾和圍讀。

Do姐則表示自己拍戲有自己的堅持，試過曾因鏡頭不連接而拒拍，Anson Lo說：「我有遇過這情況，完全唔夠膽話唔拍，但會同其他演員傾呢件事。」

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為新歌MV執導

另外，Anson Lo更自爆已籌備下首新歌，今次更挑戰做MV導演，所有事情都由自己一腳踢處理：「唔止構思，連book嘢都要自己落手落腳參與，我要負責揀場地、美術物料要同大家一齊開會去傾。今次係連story board都會望住工作人員寫，呢個參與度比以前高，係好興奮。」

他指全因去年為《Megahit》MV構思故事後，便有此想法，覺得自己可參與更多，從而學習更多。不過所有事情由自己處理，絕對會有所壓力，但Anson Lo說：「因為平時拍完一個take都會即時跑去睇、畀意見，所以應該同平時唔係太大分別，但參與多咗，滿足程度亦相對提升，絕對值得一試。」