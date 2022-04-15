【傷人案】九龍城食肆遭淋腐液案5人受傷　留醫8歲男童情況穩定

▲ 九龍城有餐廳疑遭淋腐蝕液體。

九龍城賈炳達道61號一食肆昨晚有人淋腐蝕性液體後逃去，事件中5人受傷，包括2名小童。即看：【下一頁】

▲ 事發於九龍城賈炳達道61號一食肆。

警方表示，事件中共5人受傷，包括一名外籍女職員（55歲）及其外籍女性朋友（45歲）的面、頸、手及腳部受傷，而途經的3母子亦被傷及腳部，涉及30歲的母親以及分別8歲及6歲的兒子。除6歲的男童外，其餘4人均被送往伊利沙伯醫院治理。

▲ 事件中5人受傷，其中4人送院治理。

醫管局今日表示，4名被送員的傷者中，45歲外傭女友人及8歲的男童仍然留醫，二人情況穩定，而55歲的女職員及30歲母親已出院。

案件列作企圖傷人，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。

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記者：郭詩詩