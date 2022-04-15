【肺結節】沙士輕症康復者無吸煙習慣　10多年後求醫揭長肺結節疑患肺腺癌

▲ 有沙士輕症康復者，10多年後求醫揭長肺結節，疑患上肺腺癌。

新冠肺炎持續在全球蔓延，而在2003年另一冠狀病毒「沙士」（SARS-CoV）亦曾肆虐多地。台灣有胸腔內科醫生分享一宗病例，指一名現年50多歲的病人沒有吸煙習慣，10多年前曾感染輕症沙士，最近求醫竟發現長出7、8顆肺結節。

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台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在Facebook專頁分享，指有一名50多歲的病人來求醫，發現其肺部長出7、8顆肺結節，而且有幾顆更長得很像原位肺腺癌。蘇一峰指，該名病人本身不吸煙，亦沒有受二手煙影響，當年曾是SARS感染痊癒者，而感染的是輕症。

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蘇一峰發文稱：「冠狀病毒有些人雖然是輕症感染，但是對身體有沒有長遠的影響，我們真的不知道」，並表示「只能期待未來有更多研究能解惑了」。帖文引起網上議論，有網民感謝他的分享，留言稱：「別以為輕症感染後一切會沒事。」

但也有人認為兩者未必有關聯性：「這兩個疾病有沒有關係值得商榷，畢竟亞洲人本來就是GGO的好發族群，不建議武斷認為跟SARS有關聯。」、「其實就是運用大數據分析研究，提供後續診斷的其中判斷，沒有一定、或絕對。」

蘇一峰為此也回應：「科學來自臨床上的觀察與懷疑，分享觀察到的現象是科學的第一步。」表示有待更多研究，證實兩者是否有相關性。

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責任編輯：羅嘉欣