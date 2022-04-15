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【360秒人生課堂】林盛斌分享置富之道　靠5大花錢步驟「愈使愈有錢」

17:03 2022/04/15

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林盛斌靠5大花錢步驟變「隱形富豪」。

由林盛斌（Bob）主持的全新綜藝節目《360秒人生課堂》在昨晚（4月14日）首播，每集邀請來自不同界別、各有經歷的18位嘉賓，利用360秒的演講方式分享人生故事，帶出主題「以生命影響生命，以人影響人」。

整個節目由兼任主持人的Bob構思，眾所周知，他不僅是位出色的司儀、主持及演員，還擁有靈活生意頭腦，早已成為便利店、網上食品、娛樂公司、時裝店老闆，事業型男瓣數多多。

作為經濟之柱的Bob，與太太Pearl育有3女1子，一家六口居住位於九龍塘豪宅，子女睡房大過一般香港家庭的客廳。

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靠5大花錢步驟變富人

其實阿Bob不時在其YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」分享成功學的心得，最新一段影片他更教大家如何成為富人。

他透露7、8年前認識了一位科技公司老闆，對方只有30多、40歲身家已擁近10億。最令Bob好奇是對方中學卻未畢業，為何如此成功呢？他膽粗粗向對方取心得，原來科技公司老闆每年花四分之一的時間在學習上，不僅會買書閱讀、報讀課程進修，更會特意飛外地欣賞企業家的演講。

「點解我唔將錢、時間同心機投資喺自己個腦袋度呢？」這位科技公司老闆讓Bob改變了思想和習慣，逐漸變成今日的投資有道的「隱形富豪」。

不過花錢要有步驟，Bob在片中以「5大花錢步驟，讓你愈花愈有錢」為題，究竟如何花錢才是最好的方法？

最新影片推介： 潘燦良、周家怡專訪

第1步：花錢去學習

Bob豪拋金句「Learn More Earn More」，如果想創業或炒股票，他建議用五分一甚至十分一之金錢，嘗試去上學習創業或聽大師級分享投資心得的課程。

第2步：花錢去創業

擁有多盤生意的Bob，認為勇於嘗試開創自己的事業是置富的開端。「以小博大」，創業固然有風險，但風險愈高賺到的回報則更高。　

第3步：投資

投資不同的資產，例如買樓收租、收息工具，甚至投資不同的生意。他強調必須完成第1步及第2步，「有錢先去做投資」。

第4步：花錢去消費

學習有錢人延遲享受生活，不應急於一時買心頭所好，用投資賺回來的「被動收入」消費享樂才是富人之為。

第5步：花錢做慈善

完成頭4個步驟，行善絕對必須的。樂於助人當然是好事，但Bob提醒「自渡者方可渡人」，應在能力範圍下才去幫人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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