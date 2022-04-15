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【滬漂藝人】阿嬌移居上海學識簡約生活　40歲鍾欣潼斷捨離：包包不能斷

娛樂 12:09 2022/04/15

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鍾欣潼近年移居上海。

入行20年的鍾欣潼近年將工作重心轉移內地，阿嬌更索性移居上海。早前阿嬌作客內地綜藝節目《辣媽學堂》，席間分享其獨居生活點滴，阿嬌表示奉行斷捨離的生活。

另外，阿嬌更學懂慳錢大法，但縱然阿嬌學懂慳儉和斷捨離，但這位「包包控」坦言會繼續買心頭好：「包包不能斷。」

【索嬌回歸】鍾欣潼回復苗條身形+尖下巴 　阿嬌終覓合適減肥餐單

鍾欣潼早前接受內地綜藝節目訪問。（取自微博）

阿嬌成貓奴

鍾欣潼早前於內地綜藝節目《辣媽學院》裡公開其上海豪宅，並分享定居上海兩年以來的生活點滴。

租屋住的阿嬌依然有交「社保」，她坦言計劃置業，為了令自己下定決心，更養了兩隻貓兒，片段中見阿嬌化身貓奴，跟貓兒玩得不亦樂乎。

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只見阿嬌家裡裝潢簡約，客廳只得一張灰色大梳化、兩張茶几和一個雪櫃，擺設亦不算多。

對此簡約的生活方式，阿嬌解釋稱：「因為我愛上斷捨離，沒斷的就是包包，包包不能斷，一個愛的累贅。」

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「包包控」阿嬌

出名是「包包控」的阿嬌坦言從前會瘋狂買手袋，現在就幾個月才「入貨」一次，而阿嬌早年於抖音分享生活日常時，意外曝光了共5層高的名牌手袋櫃子。

另外，說到移居上海近兩年，阿嬌謂起初也不太習慣，經常相約好友Seline打麻雀和唱K，慢慢開始習慣。

阿嬌更分享叫外賣的慳錢方法，她說每次點完外賣，坦獲送100的「金豆」，但她卻嫌送那麼少，阿嬌說：「我在研究怎麼可以拿多一點，我發現每一天有一個「膨脹豆」，每一單都差不多可以減7、8塊，我現在有8000多個啦。」

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【雙喜臨門】阿嬌前夫賴弘國第三度結婚　未婚妻奉子成婚認快做爸爸

融入上海生活

移居上海已一段日子，阿嬌學懂不少生活技能外，間中更會下廚，但笑言若煮給喜歡的人吃，才有動力下廚，故她說：「如果沒有必要我就會不煮。」

當滬漂的阿嬌為融入上海的生活，打算學好普通話，她更謂一直想過來生活，但公司擔心她一個人。

至於可會叫阿Sa和容祖兒移居上海？她說：「這次是偶然的機會，所以大家一起來了，其實我適應的能力蠻強的。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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