【金宵大廈2】監製葉鎮輝拆解黑白時空背後玄機　李施嬅：我哋身處並唔係單一世界【內含劇透】

▲ 《金宵大廈2》

在昨晚（4月14日）播出的《金宵大廈2》新單元「對倒」上集，Ella（李施嬅飾）進入另一時空，遇上「優質地產」兩名代表茂利安（黃建東飾）及四爺（趙希洛飾），各自帶著手下以各自的方式威逼眾人搬離大廈。

天性投機奸險的四爺，與茂利安惡鬥期間嫁禍對方縱火，膽小怕事的茂利安走投無路下，接到MIA保險公司徐小姐來電，對方聲稱只要他投保MIA公司的「金光燦爛完美人生保障計劃」，不但能夠成功脫罪，更能「合法地犯法」，相當瘋狂兼猖狂。

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監製解構黑白世界

昨晚《金宵大廈2》亦有不少彩蛋位，之前在現實世界出現過的鄭子誠、曾展望、伍詠薇及蘇皓兒不但逐一在黑白世界出場，且全部變了另一個人。

伍詠薇與蘇皓兒不再「相依相害」，反而是感情十分要好的母女，換成長髮造型的蘇皓兒，更獲網民大讚有周慧敏影子。

黑白世界無論呈現手法或是發生的故事均為網民帶來衝擊，監製葉鎮輝（阿細）受訪時透露黑白世界原來全由人手搭建。

為的是想呈現色彩真實感：「成個黑白世界係搭出嚟嘅，包括Lydia屋企、所有走廊、電梯、商場等，點解唔就咁較色算呢？因為較色感覺冇咁真實，同埋我哋想保留番一啲色彩，例如所有自然嘅物品，好似植物同動物係有顏色嘅，死物就主要黑白灰。」

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至於為何會有黑白世界這個概念，以及為何字體在黑白世界中左右反轉。

阿細續解釋指：「已有聰明嘅觀眾估到我哋係想大家清楚分辨到兩個世界，至於點解會選擇黑白色，係因為想表達黑白顛倒、人性扭曲嘅概念，呢個世界所有嘢都係顛倒咗嘅，希洛同阿東就係身處喺一個咁顛倒嘅瘋狂世界，生存喺呢個世界嘅人係幾咁灰，個色彩就係想強調番佢哋內心嘅嗰種灰。」

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隔空愛的感應

Ella昨晚進入黑白世界後，她與Joey（陳山聰飾）的緣份之謎亦終於解開，原來一直與Ella有愛的感應的並不是Maurice（陳山聰飾），而是Ella小時候認識的Joey，二人因為一個貓波跨越時空種下緣份。

在黑白世界上，還有一個與Ella長得一模一樣的Lydia，由於男女主角愛情線太多錯摸，有網民認為尚未現真身的Lydia正是Maurice的第三者。昨晚主線愛情線的高潮位，絕對是Ending的落雪戲，在金宵天台瀕臨凍死邊緣的Ella，因下雪有了愛的感應。

此時同樣身處現實世界金宵天台的Joey亦感應到下雪，身處兩個不同色彩世界的男女主角雖然看似很近，但其實足足隔了一個時空那麼遠，故此二人如何感到對方就在身邊、還是捉不住，讓觀眾看得既浪漫又揪心。

而昨晚60年代女醫生（李施嬅飾）的一句：「我哋身處嘅世界，並唔係單一嘅世界；而喺無數嘅世界入面，有無數嘅你、同無數嘅我。」