【提神選擇】青檸比黃檸有更強檸檬酸　驅除疲勞兼增強記憶力

▲ 青檸比黃檸有更強檸檬酸。

許多DSE考生因疫情要留家溫習，少不免要喝提神飲料提高專注力。然而，市面上許多提神飲品的咖啡因及糖分含量偏高，想選擇清新口味的學生們，不妨改試天然的提神劑—檸檬酸，其濃烈酸味能短暫刺激腦部神經，達至提神效果。而青檸的酸度比黃檸檬還要高，把它榨汁後混入鹼性水中，令飲品更加健康清新。

維他命C比黃檸檬高 提高記憶力

青檸屬於柑橘類水果，果實是淡綠色的圓球狀，外皮果滑亮澤，體積比一般的檸檬細小。然而相比起黃檸檬，青檸的味道更酸，其檸檬酸含量可高達0.30mol/L。一般柑橘類水果如橙和萄葡的檸檬酸含量約為0.005mol/L，可見青檸的酸度足足超出60倍有多，故有「水果酸倉庫」的外號。

據實驗證明，這種天然的檸檬酸，可以刺激味蕾及大腦感覺神經，短時間內達至提神的效果；若果渴睡的主因是血糖過低或能量不足，青檸中的葡萄糖亦可為人體迅速補充熱量。青檸的維他命C濃度亦十分高，每30ml的青檸汁，就可滿足每日建議攝取量的23％，有效促進血液循環，從而增強人體腦部的活躍程度，提高記憶力，令思維變得更敏捷。

每日一小杯 配鹼性水更好

不過青檸味道尖銳濃烈，難以下咽，最好經榨汁後混合在水中享用。一般來說，青檸茶是常見的選擇，但茶類飲品含咖啡因，容易引致失眠、心臟跳動加速，本地果汁品牌Bless就推出較為清新健康的飲法，混合在時下流行的飲料「鹼性水」中。

而值得留意的是，青檸和鹼性水同屬「鹼性食材」。青檸汁喝下去味酸，但它經腸道消化後，會在身體中產生鹼性效應，而無加任何糖份的青檸汁，對人體吸收鹼性礦物質如鎂、鈣、鈉等特別有幫助。平日考生通宵溫習，攝取過量濃茶、咖啡等酸性飲料，容易導致身體中的鹼性礦物質流失，甚至因利尿而脫水，飲用鹼性水作代替品，便能一次過補充水份及提神。

青檸芬芳氣味 有紓解疲倦及抗壓效果

除了食用療效外，甚少人知道青檸香味帶來的揮發作用。本地果汁品牌Bless推出「青檸鹼性水」，就以HPP超高壓殺菌技術，在低溫冷壓下封存青檸的酸味及香氣；據日本科學家做過的實驗顯示，工作時讓人聞一聞這種酸辛的香氣，刺激味道能令人精神更集中。美國國家醫學圖書館的研究亦顯示，柑橘類水果的特濃清香味道，經揮發後可供給人們寧靜的感覺，令人陪感輕鬆、紓解疲倦，有抗壓的效果。

內容獲「Bless-您的靚水果專家」授權轉載

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