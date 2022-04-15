【天價維修】水錶房喉管爆裂無閂掣浸壞𨋢　業主遭管理處索百萬維修費大呻無理

▲ 水錶房喉管漏水，業主卻被追討百萬元維修費。

打工仔置業艱難，買到心水單位固然開心，但有時也暗藏陷阱。無綫電視資訊節目《東張西望》有業主報料，指以近千萬購入啟德發展區一個私人單位後，發現水錶房漏水，管理處隨即派人清掃，但就在30分鐘後才關閉漏水的水掣。而數日後，管理處竟通知業主，漏水的水錶喉管，屬於業主管有，而漏水亦導致大廈升降機故障，業主需承擔過百萬元維修費。

20多歲的何小姐原本興高采烈搬入將軍澳一個自置的私人單位，某日朋友來訪，發現門口有一灘水。經查看，發現水跡來自單位旁的水錶房。何小姐隨即在通知管理處，當時為下午3點半，管理處人員1分鐘後抵達，但由於沒有水錶房鎖匙，只能先不斷用掃把將水掃走，10多分鐘後，漏水現象未有停止，何小姐催促管理處先關閉水錶房內喉管的水掣。惟何小姐指，「當時佢哋無視咗我」。

至4點左右，即漏水情況持續半小時，管理處才終於找來水錶房鎖匙，打開水錶房門後，關閉水掣。而當時管理處更安慰何小姐，

佢哋話，下次遇到咁情況，你閂埋門唔洗理，我哋會處理。

或需負責百萬元維修費

詎料1小時後，管理處另一名職員致電何小姐，表示涉事水喉，屬於何小姐單位管有，因此她需要自行負責維修。何小姐抱著破財擋災的心態，找來維修師傅，以1000元完成修理。惟維修時，可見喉管破裂位置一高一低，她和維修師傅都懷疑涉及大廈興建時的造工問題。

然而，更大的壞消息在3日後到來。何小姐收到管理處電話，聲稱當日漏水導致大廈其中一部升降機故障，因出事水錶屬何小姐管有，她需負責升降機故障的維修費，經詢問，何小姐得知，該筆維修費，可能高達100萬元。

不過，詭異的是，故障的升降機，距離水錶房有數米距離，亦並非最靠近水錶房的升降機，而當日管理處人員亦將水掃到另一方向的後樓梯。何小姐則質疑，為何靠近水錶房的升降機，反而沒有故障呢？

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事件猶如晴天霹靂，何小姐冤屈說道，「如果要我賠，7位數字走唔甩，差唔多係我層樓嘅首期，我真係賣咗層樓算。」她又質疑，當日管理處職員沒有及時打開水錶房，關閉供水，才是導致漏水情況加劇的原因。

此外，何小姐的鄰居也證實，當日下午1點，也就是管理處關閉水掣的3小時前，鄰居已向管理處投訴過水錶房漏水，換言之，管理處拖延處理的問題，比原本何小姐所知的更加嚴重。

同時，當節目找來的專業水管匠查看破損的水管位置時，竟發現更加耐人尋味的跡象。水管匠分析，破損位置是突然完全斷裂，很大機會是有人刻意撞擊造成；否則平時應會有滴水現象，再逐漸破損，不可能突然斷開大量漏水。

節目組向當時負責處理的屋苑高級客戶服務助理查詢時，對方不予回應；而管理公司則書面回覆指，「業主需負擔100萬元維修費用」及「管理處30分鐘後才關閉水掣」，並非事實，但管理亦未有就此加以解釋。

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何小姐質疑，水錶房需由業主聯絡管理處，再召喚工程部人員打開，

唔係我話開就開，如果你要讓我管理保養，係好難做到嘅一件事，管是係你管理 ，起係你起，壞咗就我負責？對於小業主，公平咩？

大律師陸偉雄就表示，以上述案例了來說，水錶房完全上鎖及位於另一空間，管理處擁有完全的控制和管理權，而業主並無過失或失誤，反而是管理處經驗不足、人手不足，才導致拖延處理，因此業主未必需要負責。

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責任編輯：王明芳