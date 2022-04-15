【維他命丸】空肚吃維他命B雜可致胃痙攣　男子狂吞1個月眼水腫險失明【附食用建議】

▲ 維他命B丸不能空腹服用，劑量太高可致胃痙攣。

維他命丸不能亂吃，否則會傷身。台灣有營養師分享一宗病例，一名35女子空腹服用數顆維他命B雜後，胃部痙攣需送院。另她引述美國病例指，一名男子因連續服用高劑量維他命B丸，險些失明。

台灣營養師趙函穎在節目《醫師好辣》中指出，不少人因為疲累、壓力大而服用補充劑維他命B雜，認為可變得更精神，但她提醒維他命B雜絕不能亂吃，要留意兩大原則：

不是劑量愈高愈好，可選擇緩釋型（緩效型）維他命丸。

白天、晚上都可吃，但不要空腹吃。

劑量不是愈高愈好？

她解釋，一般人服用維他命B雜後，約4小時就會被身體代謝掉。服用維他命B雜後，尿液會變黃。若早上一次過服用3顆，會發現尿液變黃，但相隔約4、5個小時就會回復正常，因為維他命B雜已被身體代謝。

故此，她建議改為分開數次補充維他命B雜。或者，可選購市面的緩釋型維他命B雜，即有腸衣錠包裹那種，可讓維他命B雜在腸胃道慢慢釋放。

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為何不能空腹吃？

她分享當地病例指，一名35歲女子沒吃早餐的習慣，某日早上起床後感覺非常疲累，遂一口氣吞了3顆維他命B雜，並喝黑咖啡（齋啡），結果不足5分鐘，胃部急速痙攣、劇痛，並出現噁心、想嘔吐的感覺，疼痛難當，最終送院治理。

腸胃的滲透壓有其標準水平，若超過該水平就會增加人體負擔。她建議大家選購市面的補充劑時，留意一下產品標籤，因為會註明含量。譬如，人體每日只需攝取1.2毫克維他命B1 ，但產品則含有100毫克，有機會過量。若空腹服用如此高滲透壓的維他命B雜或其他維他命丸，均有機會而引致急速痙攣等不適症狀。

劑量過高致眼水腫險失明

她引述外國一宗病例指，美國有一名61歲男子因聽聞維他命B3菸鹼酸可降血脂、治療癌症，每天服用6克維他命B3，但以台灣為例，每天建議攝取量為0.35克由於他服用的劑量過高，並連續服用1個月，結果變得視力模糊，經檢查後發現視網膜黃斑部水腫，險些失明，最終停吃一個月後，方才漸漸恢復視力。

營養師趙函穎提醒，維他命B雜要分開幾次服用，而腸胃較虛弱人士則宜飯後服用。另外，有不少天然食物，如燕麥、蛋黃、糙米、豬肉等也含有維他命B，只要飲食均衡，就能攝取所需的維他命B。

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責任編輯：羅嘉欣