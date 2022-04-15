【烏克蘭戰爭】烏克蘭媽媽網上尋失蹤女兒　揭遭俄軍性侵槍殺遺體埋亂葬崗

▲ 烏克蘭媽媽上月初在網上尋失蹤女兒，近日找到女兒遺體被埋亂葬崗。

俄羅斯自2月底入侵烏克蘭後，戰事持續一個多月，戰火摧毀烏克蘭，俄軍更出現屠殺平民的惡行。烏克蘭有約400具屍體被遺棄在布查某亂葬崗，當中包括一名女生，她自3月失蹤，媽媽一直網上尋人，不幸近日找到的已是遺體，更慘遭俄軍性侵槍殺當垃圾掉亂葬崗。

▲ 數以百計屍體被遺棄在亂葬崗。（圖片：AFP）

媽媽網上尋失蹤女兒

據英國《每日郵報》報道，烏克蘭一名媽媽Olena Derenko在3月10日於facebook發尋人啟事找女兒Karina Yershova，指出女兒從俄軍入侵後就開始失蹤，在戰況嚴峻下，媽媽希望大家能幫她找到女兒，讓母女團聚。

可是不幸，Karina近日被發現已身亡，母女天人永隔。烏克蘭警察在布查（Bucha）地區找到約400多具屍體，當中Karina在裡面，她被俄軍性侵後開槍射擊頭部亡。烏克蘭國會議員Lesia Vasylenko前日（13日）也在網路指，「我們在布查發現Karina慘遭凌虐的遺體，讓她母親長久的尋人畫下句號」。

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女兒遭俄軍槍殺埋亂葬崗

媽媽友人Olesya Vasylets在社交媒體發放Karina離世的消息，指出「種族主義者殺害我朋友的女兒，她被他們性侵，擊斃後像垃圾一樣扔掉，今天才被人發現屍體」。Olesya認識Karina很多年，教她英語，大讚她是一個非常聰明、富才華的女孩。

傷心欲絕的家人為 Karina 舉行了葬禮，母親 Olena Derenko 看到女兒棺材很悲痛，丈夫阻止哭泣的妻子試圖打開棺材，以免她看到女兒的殘缺不全的屍體。

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媽媽傷心欲絕

之前，有報道指出Karina Yershova是16歲，而據英國《每日郵報》最新報道，Karina是23歲，她遺體被發現時身上有淚水和傷口，腿上綁有布帶止血，手被嚴重燒傷至骨頭，而她一直戴著的銀戒指一直留在手指上。

媽媽因女兒的死而心碎，難以想像熱愛生活女兒因戰亂離世。

我已經哭了到不能再哭，哭至我現在沒有眼淚⋯·⋯

有關烏克蘭女性遭性侵的消息，俄羅斯官方否認，指出這是烏克蘭和西方國家為了聯合對抗俄國，所捏造出來的不實指控，只是烏克蘭想阻止俄軍的「特殊軍事行動」。

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責任編輯︰王明芳