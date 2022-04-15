【消費券1萬】4男女合謀套現消費券被捕　涉款36萬元

▲ 財富情報及調查科署理總督察梁家揚。

港府本月初向市民派發首輪5千元電子消費券。警方昨日以「串謀欺詐」拘捕4名男女，涉嫌以不法手段，製造虛假交易記錄，合謀套現36萬元消費券。

財富情報及調查科署理總督察梁家揚表示，留意到有人透過網上宣傳，以網上通訊程式向市民提供店舖付款碼，當市民過數後，不法分子就會以消費券8至9折金額，轉賬回市民的網上銀行戶口，冒充以消費券作本地消費。

警方昨日（14日）在九龍灣、觀塘、天水圍、元朗，以「串謀欺詐」拘捕2男2女，年齡介乎26至31歲，包括3名零售商戶負責人及一名商戶朋友。他們涉嫌以不法手段，製造虛假交易記錄，合謀套現36萬元消費券，涉及60名消費券使用者。

警方提醒市民消費券的相關指引列明，只能用作本地消費，不能套現，市民如果聯同商戶製造虛假消費券交易，便有機會干犯串謀欺詐罪，請市民不要以身試法。

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記者：郭詩詩