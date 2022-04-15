【社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　一文看清最新放寬措施

▲ （陳靜儀攝）

政府公布，因應本港疫情自3月以來持續大幅下降，而各項監測指標均顯示疫情繼續向下趨勢，將於4月21日就社交距離措施作出第一階段調整，包括容許恢復晚市堂食、重開大部分早前關閉的處所，以及更新在公眾地方及私人地方進行聚集的限制，TOPick為大家整理了於4月21日放寬的社交距離措施。

在4月21日至5月4日期間生效第一階段放寬的社交距離措施包括：

恢復晚市堂食 ，餐飲處所的堂食時間可延長至晚上9時59分，

，餐飲處所的堂食時間可延長至晚上9時59分， 同桌顧客數目上限會由 2人提升至4人

容許進行 不超過20人 的宴會活動

的宴會活動 所有餐飲處所員工須 每3天 於進入處所前進行一次快速抗原測試

於進入處所前進行一次快速抗原測試 體育處所（室內及戶外場所）、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所（包括電影院）、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所，以及宗教處所重開

容許恢復 不超過30人 的本地遊

的本地遊 取消禁止 私人地方進行涉及兩戶以上的人士聚集的限制

私人地方進行涉及兩戶以上的人士聚集的限制 公眾地方進行羣組聚集的人數上限由2人放寬至4人。

電影院方面，一般顧客可按照疫苗通行證上的接種要求入場，但期間不淮飲食。電影院若要舉行可飲食場次需符合：所有員工均已接種三劑疫苗／為已接種兩劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書；及可飲食場次的所有入場顧客均已接種三劑疫苗（12歲以下小童及過去三個月內康復者，如已接種兩劑疫苗亦可視作符合入場要求）。

須繼續停止營運的場所：

酒吧或酒館

浴室

派對房間

夜店或夜總會

卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所

郵輪（即暫停「公海遊」）

業界對最新放寬措施的反應：

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹? 中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠