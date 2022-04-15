【社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱 一文看清最新放寬措施
政府公布，因應本港疫情自3月以來持續大幅下降，而各項監測指標均顯示疫情繼續向下趨勢，將於4月21日就社交距離措施作出第一階段調整，包括容許恢復晚市堂食、重開大部分早前關閉的處所，以及更新在公眾地方及私人地方進行聚集的限制，TOPick為大家整理了於4月21日放寬的社交距離措施。
在4月21日至5月4日期間生效第一階段放寬的社交距離措施包括：
- 恢復晚市堂食，餐飲處所的堂食時間可延長至晚上9時59分，
- 同桌顧客數目上限會由2人提升至4人
- 容許進行不超過20人的宴會活動
- 所有餐飲處所員工須每3天於進入處所前進行一次快速抗原測試
- 體育處所（室內及戶外場所）、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所（包括電影院）、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所，以及宗教處所重開
- 容許恢復不超過30人的本地遊
- 取消禁止私人地方進行涉及兩戶以上的人士聚集的限制
- 公眾地方進行羣組聚集的人數上限由2人放寬至4人。
電影院方面，一般顧客可按照疫苗通行證上的接種要求入場，但期間不淮飲食。電影院若要舉行可飲食場次需符合：所有員工均已接種三劑疫苗／為已接種兩劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書；及可飲食場次的所有入場顧客均已接種三劑疫苗（12歲以下小童及過去三個月內康復者，如已接種兩劑疫苗亦可視作符合入場要求）。
須繼續停止營運的場所：
- 酒吧或酒館
- 浴室
- 派對房間
- 夜店或夜總會
- 卡拉OK場所
- 麻將天九耍樂處所
- 郵輪（即暫停「公海遊」）
業界對最新放寬措施的反應：
【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹? 中醫拆解治療及調理時間
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：李榮忠