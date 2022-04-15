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【社交距離措施】4.21起恢復晚市堂食限4人一枱　一文看清最新放寬措施

社會 12:39 2022/04/15

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（陳靜儀攝）

政府公布，因應本港疫情自3月以來持續大幅下降，而各項監測指標均顯示疫情繼續向下趨勢，將於4月21日就社交距離措施作出第一階段調整，包括容許恢復晚市堂食、重開大部分早前關閉的處所，以及更新在公眾地方及私人地方進行聚集的限制，TOPick為大家整理了於4月21日放寬的社交距離措施。

4月21日至5月4日期間生效第一階段放寬的社交距離措施包括：

  • 恢復晚市堂食，餐飲處所的堂食時間可延長至晚上9時59分，
  • 同桌顧客數目上限會由2人提升至4人
  • 容許進行不超過20人的宴會活動
  • 所有餐飲處所員工須每3天於進入處所前進行一次快速抗原測試
  • 體育處所（室內及戶外場所）、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所（包括電影院）、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所，以及宗教處所重開
  • 容許恢復不超過30人的本地遊
  • 取消禁止私人地方進行涉及兩戶以上的人士聚集的限制
  • 公眾地方進行羣組聚集的人數上限由2人放寬至4人

電影院方面，一般顧客可按照疫苗通行證上的接種要求入場，但期間不淮飲食。電影院若要舉行可飲食場次需符合：所有員工均已接種三劑疫苗／為已接種兩劑疫苗的康復者，或持有醫學豁免證明書；及可飲食場次的所有入場顧客均已接種三劑疫苗（12歲以下小童及過去三個月內康復者，如已接種兩劑疫苗亦可視作符合入場要求）。

須繼續停止營運的場所：

  • 酒吧或酒館
  • 浴室
  • 派對房間
  • 夜店或夜總會
  • 卡拉OK場所
  • 麻將天九耍樂處所
  • 郵輪（即暫停「公海遊」）

業界對最新放寬措施的反應：

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

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記者：李榮忠

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