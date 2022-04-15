【鯁喉急救】 9歲男童飲水誤吞樽蓋鯁喉　機智老師及時施急救法保命

▲ 9歲男童飲水誤吞樽蓋鯁喉 ，機智老師及時施急救法保命。

小朋友鯁喉可大可小！美國一名9歲男童上課期間喝水，用牙咬開樽蓋時，因樽身受壓，導致樽蓋被水推入口中鯁喉，從閉路電視片段可見，男童無法自行吐出樽蓋，他神色慌張地走向老師，老師即時施以「哈姆立克急救法」（Heimlich Manoeuvre），最終令他成功吐出樽蓋。

根據外媒報道，事發於美國新澤西州一間學校，1名就讀3年級的9歲男生羅柏特（Robert）在上課期間喝水，從閉路電視畫面所見，他咬住樽蓋，突然放下水瓶摸著喉嚨，又起身跑到課室的鋅盤，隨後一面慌張地去找老師詹金斯（Jenkins ）。

羅伯特事後表示，因水樽扭得太緊無法用手扭開，遂打算用牙齒咬開，並稍微用力擠壓瓶身，未料樽蓋受壓彈出，水將蓋子推入他的喉嚨，他嘗試咳出樽蓋但不成功，於是連忙向老師求救。

老師詹金斯憶述，當時羅伯特指住喉嚨，不知所措又無法說話，看起來不能呼吸，她猜到羅伯特可能是鯁喉，於是馬上讓羅伯特轉身，施行哈姆立克急救法，後抱著羅伯特並擠壓其腹部，最終成功讓他吐出瓶蓋。

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詹金斯在該校工作了5年，之前曾任教學前班，故有接受過基本急救訓練，最近也曾上過練習課程，「這是我首次進行哈姆立克急救法，還好成功了」。

哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre），是一種清除上呼吸道異物堵塞的急救方法，由美國醫生亨利·哈姆立克（Henry Heimlich）發明，急救者站在病人後方，用手向橫膈膜施加壓力，壓縮肺部，使異物排出氣管。

專家教急救大法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威過去曾接受TOPick訪問時表示，食物「落錯格」後3至5分鐘是急救黃金時間，否則持續下去，就有機會導致腦部缺氧，變成植物人或喪命。

至於如何急救，黃醫生表示，成人若被食物鯁塞，旁人可拍打其「雞心」位置，令他吐出異物。若是小童，則可把其身體倒轉，拍打其背部，以吐出異物。

若需送院治理，一般由胸肺科醫生為病人全身麻醉，做手術用鉗子等工具取出異物。若食物發脹，無法用鉗子取出，則有機會用「冷凍法」，把異物體積縮小後再取出。

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責任編輯：羅嘉欣