  • 26°C
香港時間 : 2022415日 (週五) 17:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鯁喉急救】 9歲男童飲水誤吞樽蓋鯁喉　機智老師及時施急救法保命

健康 16:11 2022/04/15

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

9歲男童飲水誤吞樽蓋鯁喉 ，機智老師及時施急救法保命。

小朋友鯁喉可大可小！美國一名9歲男童上課期間喝水，用牙咬開樽蓋時，因樽身受壓，導致樽蓋被水推入口中鯁喉，從閉路電視片段可見，男童無法自行吐出樽蓋，他神色慌張地走向老師，老師即時施以「哈姆立克急救法」（Heimlich Manoeuvre），最終令他成功吐出樽蓋。

根據外媒報道，事發於美國新澤西州一間學校，1名就讀3年級的9歲男生羅柏特（Robert）在上課期間喝水，從閉路電視畫面所見，他咬住樽蓋，突然放下水瓶摸著喉嚨，又起身跑到課室的鋅盤，隨後一面慌張地去找老師詹金斯（Jenkins ）。

羅伯特事後表示，因水樽扭得太緊無法用手扭開，遂打算用牙齒咬開，並稍微用力擠壓瓶身，未料樽蓋受壓彈出，水將蓋子推入他的喉嚨，他嘗試咳出樽蓋但不成功，於是連忙向老師求救。

老師詹金斯憶述，當時羅伯特指住喉嚨，不知所措又無法說話，看起來不能呼吸，她猜到羅伯特可能是鯁喉，於是馬上讓羅伯特轉身，施行哈姆立克急救法，後抱著羅伯特並擠壓其腹部，最終成功讓他吐出瓶蓋。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片：

詹金斯在該校工作了5年，之前曾任教學前班，故有接受過基本急救訓練，最近也曾上過練習課程，「這是我首次進行哈姆立克急救法，還好成功了」。

哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre），是一種清除上呼吸道異物堵塞的急救方法，由美國醫生亨利·哈姆立克（Henry Heimlich）發明，急救者站在病人後方，用手向橫膈膜施加壓力，壓縮肺部，使異物排出氣管。

專家教急救大法

本港耳鼻喉專科醫生黃漢威過去曾接受TOPick訪問時表示，食物「落錯格」後3至5分鐘是急救黃金時間，否則持續下去，就有機會導致腦部缺氧，變成植物人或喪命。

至於如何急救，黃醫生表示，成人若被食物鯁塞，旁人可拍打其「雞心」位置，令他吐出異物。若是小童，則可把其身體倒轉，拍打其背部，以吐出異物。

若需送院治理，一般由胸肺科醫生為病人全身麻醉，做手術用鉗子等工具取出異物。若食物發脹，無法用鉗子取出，則有機會用「冷凍法」，把異物體積縮小後再取出。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【鯁喉意外】1歲女兒跌倒麵條鯁喉哭聲突停止　機智媽媽搶救成功保B女一命
12:32 2021/12/23
【鯁喉意外】1歲女兒跌倒麵條鯁喉哭聲突停止　機智媽媽搶救成功保B女一命
【胡亂扣喉】女子進食後感覺喉嚨有異物　扣喉不慎誤吞17cm匙羹【附鯁喉急救法】
15:00 2022/01/03
【胡亂扣喉】女子進食後感覺喉嚨有異物　扣喉不慎誤吞17cm匙羹【附鯁喉急救法】

你可能感興趣

【鯁喉意外】1歲女兒跌倒麵條鯁喉哭聲突停止　機智媽媽搶救成功保B女一命
12:32 2021/12/23
【鯁喉意外】1歲女兒跌倒麵條鯁喉哭聲突停止　機智媽媽搶救成功保B女一命
【胡亂扣喉】女子進食後感覺喉嚨有異物　扣喉不慎誤吞17cm匙羹【附鯁喉急救法】
15:00 2022/01/03
【胡亂扣喉】女子進食後感覺喉嚨有異物　扣喉不慎誤吞17cm匙羹【附鯁喉急救法】
健康問題 美國 學校

最高瀏覽

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
11:27 2022/04/14
【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
00:32 2022/04/14
【天人永隔】做車手勤送外賣賺奶粉錢養家　24歲準爸爸車禍亡留下妻與遺腹子
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片
10:46 2022/04/14
【超市大搜查】薯片愈啡愈脆致癌物愈多　10款通過致癌物檢測薯片