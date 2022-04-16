【上海疫情】上海孕婦染疫遭強制隔離　被困私家車6天呼救：小孩沒跳動了

▲ 上海有孕婦因隔離，被困車上。

上海爆發疫情期間，當局採取嚴格封控措施。有孕婦在確診後，被隔離在私家車內長達6日，由於儲糧耗盡，求助無門之下，最後無奈只能在社交平台微博呼救，「我的肚子，小孩也沒跳動了，大家快救救好。」情況令人揪心。

微博用戶「缺個江辰一樣的人」日前發文，自稱為孕婦，目前隔離在私家車內，「我情緒不穩定；確診為陽性，有6天了，還沒接到疾控中心電話來接我去隔離，他們只（叫）我等等，等……，我車裡的食物也沒有了，天氣也也越來越不好，我快受不了了，我的肚子小孩也沒跳動了，大家救救我，救救我。」

該孕婦又在博文中，留下自己位於浦東新區浦三路的地址，以及手提電話號碼。帖文引來大批網民關注，近3.5萬人分享該則求助帖文，5000多人留言。

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有網民質疑當局「怎麼能把人隔離在車裡，這是位孕婦！」；也有人直言「特殊時期保命要緊，不要太聽話」。此外，也有人建議，「找個有人的地方假裝跳樓，讓人家報警」；「沒人管就直接開車去附近醫院急診」；「無論如何也比等死強」。

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所幸最後帖文也引起當局注意，該孕婦當晚更新近況，表示自己已經被救護車接到醫院。

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責任編輯：王明芳